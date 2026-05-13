'Special Guest' gewinnt den Eurovision School Song Contest 2026

Die vier Schulbands 'Replay', 'Special Guest', 'Sua Chua' und 'The Yellow Kangaroos' haben dank vieler Punkte von Jury und Publikum ins Finale des Eurovision School Song Contest 2026 geschafft. Unterstützt von Fans und Familie treten sie live vor der Jury an. Die Jury entscheidet nach einem stimmungsvollen Konzert in der SRF-Live-Stage: Die Band 'Special Guest' aus dem Kanton Luzern gewinnt den Eurovision School Song Contest 2026.

Die vier Schulband s 'Replay', 'Special Guest', 'Sua Chua' und 'The Yellow Kangaroos' haben dank vieler Punkte von Jury und Publikum ins Finale des Eurovision School Song Contest 2026 geschafft.

Unterstützt von Fans und Familie treten sie live vor der Jury an. Die Jury entscheidet nach einem stimmungsvollen Konzert in der SRF-Live-Stage: Die Band 'Special Guest' aus dem Kanton Luzern gewinnt den Eurovision School Song Contest 2026. Anna Zöllig, Host und Jurorin, ist begeistert vom Event: 'Es war hart für uns, aus diesen vier tollen Auftritten eine Siegerband zu küren. Und ein totaler Hühnerhaut-Moment.

Am Schluss hat das Gesamtpaket entschieden. Aber am liebsten hätten wir alle auf Platz 1 gehabt.





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