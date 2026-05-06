Späterer Schulstart in Basel-Stadt: Ein Schritt für die Gesundheit der Jugend

Der Basler Grosse Rat prüft eine Motion für einen flexibleren Schulbeginn ab 08.30 Uhr, um dem Biorhythmus von Jugendlichen gerecht zu werden und die schulischen Leistungen zu steigern.

Der Basler Grosse Rat hat kürzlich eine wegweisende Entscheidung getroffen, die das tägliche Leben tausender junger Menschen im Kanton Basel-Stadt grundlegend verändern könnte. In einer deutlichen Abstimmung stimmte die Mehrheit der Ratsmitglieder einer Erstüberweisung einer Motion zu, die einen flexibleren und vor allem späteren Beginn des Unterrichts am Morgen vorsieht.

Mit einem Ergebnis von 71 Ja-Stimmen gegenüber 15 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen wurde ein klares Signal in Richtung einer modernisierten Bildungspolitik gesendet. Kern der Forderung ist es, dass der Schulstart an öffentlichen Schulen der Sekundarstufe I und II, an Berufsschulen sowie am Zentrum für Brückenangebote erst ab mindestens 08.30 Uhr erfolgen sollte. Damit würde den Jugendlichen ermöglicht, länger auszuschlafen und ihren natürlichen Bedürfnissen besser gerecht zu werden.

Die Argumentation hinter diesem Vorstoss stützt sich primär auf biologische Fakten und nicht auf eine vermeintliche Bequemlichkeit der Schülergeneration. Laurin Hoppler, der Motionär der Grünen und Vertreter der JGB, betonte während der Debatte, dass es sich hierbei um eine Frage des Biorhythmus handle. Wissenschaftliche Studien belegen, dass sich die innere Uhr von Jugendlichen in der Pubertät verschiebt, was dazu führt, dass sie natürlicherweise später müde werden und entsprechend später am Morgen aufwachen.

Ein zu früher Schulbeginn führt daher oft zu einem chronischen Schlafmangel, der nicht nur die Konzentrationsfähigkeit und die kognitiven Leistungen im Unterricht beeinträchtigt, sondern auch langfristige negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben kann. Angesichts der steigenden Zahlen von psychischen Belastungen bei Jugendlichen wird die Anpassung der Schulzeiten als notwendige präventive Massnahme gesehen, um das Wohlbefinden der Lernenden zu steigern. Während die Unterstützung für die Motion breit gefächert war, gab es auch differenzierte Meinungen innerhalb der politischen Landschaft.

So zeigte sich die LDP grundsätzlich offen für das Anliegen, hielt jedoch fest, dass man bei einer späteren Phase der Überprüfung eventuell eine unverbindlichere Form des Anzugs bevorzugen würde. Catherine Alioth, die Fraktionssprecherin der LDP, unterstrich jedoch die Dringlichkeit der Prüfung, da die psychische Verfassung der Jugend in den letzten Jahren spürbar gelitten habe. Demgegenüber standen die Bedenken einiger gegnerischer Fraktionen. Diese argumentierten vor allem mit den praktischen Konsequenzen eines verschobenen Zeitplans.

Ein späterer Beginn würde zwangsläufig zu einem späteren Ende des Schultages führen. Dies könnte wiederum Kollisionen mit privaten Verpflichtungen verursachen, insbesondere im Bereich der Sportvereine oder anderer ausserschulischer Aktivitäten, die oft auf die Zeit nach dem regulären Unterricht angewiesen sind. Die Diskussion in Basel-Stadt spiegelt eine globale Debatte wider, in der immer mehr Bildungsexperten fordern, dass Schulen sich an die biologischen Bedürfnisse der Lernenden anpassen sollten und nicht umgekehrt.

Ein späterer Schulstart könnte nicht nur die Noten verbessern, sondern auch die allgemeine Lebensqualität und Motivation der Schüler steigern. Es geht darum, eine Lernumgebung zu schaffen, in der die Schüler geistig präsent und leistungsfähig sind. Sollte die Motion schliesslich in eine dauerhafte Richtlinie einfliessen, müsste die Regierung von Basel-Stadt detaillierte Pläne erstellen, wie die Stundenpläne angepasst werden können, ohne die Gesamtzahl der Unterrichtsstunden zu reduzieren oder den Transportsektor zu überlasten.

Die kommenden Monate werden zeigen, wie die konkrete Umsetzung dieses ambitionierten Vorhabens aussehen wird und ob die biologischen Vorteile die organisatorischen Herausforderungen überwiegen





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