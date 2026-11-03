Spanischer Verkehrsminister Oscar Puente tritt nach Zugunglück zurück

Óscar Puente gibt seinen Posten auf, nachdem 69 Menschen bei einem Zugunglück starben. Dies ist das zweite schwere Unglück in Spanien innerhalb von neun Monaten.

Der spanische Verkehrsminister Óscar Puente hat seinen Rücktritt angekündigt. Diese Entscheidung fiel eine Woche nach einem schwerwiegenden Zugunglück in der Nähe der Gemeinde Urda. Bei diesem Unglück sind 69 Menschen ums Leben gekommen. Der Rücktritt kam für viele überraschend, da sowohl Puente als auch der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez den Austritt aus dem Amt in den vorangegangenen Tagen explizit ausgeschlossen hatten. Die Opposition hatte jedoch lange Zeit auf eine Absetzung des Ministers gedrängt.

Puente begründet Rücktritt mit politischer Würde

Óscar Puente rechtfertigte seine Entscheidung nicht mit direkter Schuld, sondern mit ethischen und politischen Gründen. Er erklärte, dass ein Minister nach zwei derartigen Katastrophen dieser Schwere innerhalb von weniger als einem Jahr nicht im Amt bleiben könne. Für ihn sei dies eine Frage der politischen Würde, der Konsequenz und des politischen Einfühlungsvermögens. Damit folgt er dem Druck, der seit dem Unfall auf die Regierungsausführung ausgeübt wurde. Der Fall markiert das zweite schwere Eisenbahnunglück in Spanien in sehr kurzer Zeit. Zuvor waren im Januar in Adamuz in Andalusien bei einem Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge 46 Menschen gestorben. Diese zwei Ereignisse innerhalb von neun Monaten haben das Vertrauen in die Sicherheit des spanischen Schienenverkehrs massiv erschüttert.

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Untersuchung des Unfalls und technische Defizite

Der Unfall geschah am vergangenen Mittwoch, als sich zwei Hochgeschwindigkeitszüge in der Nähe von Urda trafen. Ein Zug der staatlichen Bahngesellschaft Renfe fuhr von hinten auf einen stehenden Zug des privaten Betreibers Iryo auf. Die Untersuchungen konzentrieren sich vor allem auf den Ausfall des Zugbeeinflussungssystems LZB. Mögliche Fehler bei den Anweisungen aus dem Kontrollzentrum des Netzbetreibers Adif werden ebenfalls geprüft. Im Gegensatz zum Fall Adamuz, bei dem ein Gleisbruch als Ursache gilt, liegt der Fokus hier auf der Kommunikation und den Signalsystemen. Die Behörden wollen sicherstellen, dass derartige technische Versagen zukünftig durch redundante Systeme verhindert werden.

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Sicherheitsmassnahmen und Hilfspaket der Regierung

Kurz vor der Ankündigung des Rücktritts hatte die spanische Regierung am Mittwoch Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit im Bahnverkehr beschlossen. Auf der wöchentlichen Ministerratssitzung wurde ein Hilfspaket in Höhe von 30 Millionen Euro bewilligt. Diese Massnahmen sollen die Infrastruktur dringend sanieren und die Kontrollmechanismen verschärfen. Die Anzahl der Züge zwischen Madrid und Sevilla wird so lange reduziert, bis das neue europäische Zugsicherungssystem ERTMS vollständig in Betrieb geht. Dies ist eine direkte Reaktion auf die aktuellen Defizite im bestehenden LZB-System. Die Regierung will damit die Sicherheit der Fahrgäste priorisieren, auch wenn dies zu Einbußen im Verkehrsangebot führt.

Zukünftige Kontrollen und Überprüfung der Abläufe

Ein weiterer wichtiger Aspekt der neuen Sicherheitsvorkehrung betrifft die Personalbesetzung in den Kontrollzentren. Fällt das bisherige LZB-System aus, muss künftig ein zweiter Mitarbeiter im Kontrollzentrum die Anweisungen an die Lokführer überprüfen und bestätigen. Diese doppelte Kontrolle soll verhindern, dass Züge trotz unklarer Streckenverhältnisse weiterfahren. Durch diese Massnahme soll menschliches Versagen minimiert und die Kommunikation zwischen Leitstelle und Triebfahrzeugführer abgesichert werden. Die spanische Bahnbehörde Adif steht nun unter grossem Druck, die Abläufe transparent zu gestalten und die Ursachen des Unfalls vollständig aufzuklären. Die öffentliche Debatte über die Verantwortung der Bahnunternehmen Renfe und Iryo sowie der staatlichen Aufsichtsbehörden wird anhalten.