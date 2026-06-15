Spanische Medien reagieren mit scharfer Kritik auf 0:0 gegen Kap Verde bei WM-Auftakt

Die spanische Nationalmannschaft kommt im ersten Spiel der WM nicht über ein 0:0 gegen Kap Verde hinaus. Der 40-jährige kapverdische Torhüter Vozinha wird zum Helden, während die spanischen Medien von einem "Desaster" und "petardazo" sprechen und historische Vergleiche ziehen.

In einem der größten Überraschungen der jüngsten WM-Geschichte hat die kapverdische Nationalmannschaft dem haushoch favorisierten Spanien im Auftaktspiel ein 0:0 abgerungen. Der 40-jährige torhüter Vozinha avancierte zum unumstrittenen Helden des Tages, als er mit mehreren glänzenden Paraden die spanischen Angriffsbemühungen zunichte machte.

Die spanischen Medien reagierten mit harscher Kritik auf das enttäuschende Auftreten ihrer Mannschaft. Die Madrider Sportzeitung "As" sprach von einem "petardazo" - einem kompletten Fehlschlag mit großem Getöse - und stellte die Titelfavoritenrolle Spaniens infrage, indem sie den Vergleich zur extrem steilen Angliru-Bergpass im Radsport zog. Der Konkurrent "Marca" titelte mit "Desaster zum Auftakt" und "Bajonazo Mundial", angelehnt an einen unsauberen Todesstich im Stierkampf, der vom Publikum mit Pfiffen quittiert wird.

Auch historische Vergleiche wurden gezogen: an das 1:1 gegen Honduras bei der Heim-WM 1982 ("hondurazo") und die 0:1-Auftaktniederlage 2010 gegen die Schweiz.

"Super Deporte" erinnerte an Honduras, "El Mundo" sprach von einem "krachenden Plattfuss" eines ideenlosen Spaniens. "El País" konstatierte, Kap Verde habe die spanische Euphorieblase zum Platzen gebracht. Antena 3 Radio bezeichnete die Leistung als "Arbeitsverweigerung" und "Crash". Auch die katalanische "La Vanguardia" urteilte, das spanische Spiel sei "einer Weltmeisterschaft unwürdig" gewesen.

Nach dem Spiel verzeichnete Vozinha über eine Million neue Instagram-Follower, während die spanischen Fans im Stadion und weltweit fassungslos und verärgert reagierten





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