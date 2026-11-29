Exit-Polls zeigen Rechtsruck in Spanien. Die Opposition unter Feijóo und Vox führt knapp vor Ministerpräsident Pedro Sánchez, der nach 8,5 Jahren abgewählt werden könnte.

Erste Hochrechnungen der spanischen Medien, angeführt von RTVE, deuten auf ein historisches Machtwechsel in Spanien hin. Die beiden bisherigen Oppositionsparteien könnten bei der heutigen Wahl bis zu 182 der 350 Sitze im Abgeordnetenhaus gewinnen. Damit läge die rechte Koalition knapp vor dem linken Lager um Regierungschef Pedro Sánchez und dessen Verbündeten. Ein solches Ergebnis würde bedeuten, dass der linke Ministerpräsident nach rund achteinhalb Jahren an der Macht abgewählt wird.

Historische Wahlbeteiligung seit der Diktatur

Spanien steuert auf eine historisch hohe Beteiligung der Wähler zu. Bis zum frühen Abend um 18 Uhr hatten bereits mehr als 68 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Dies entspricht einem Anstieg von 15 Prozentpunkten gegenüber dem Vergleichswert der vorangegangenen Wahl im Juli 2023. Noch nie seit der Rückkehr des Landes zur Demokratie nach dem Ende der Franco-Diktatur im Jahr 1978 gab es um diese Uhrzeit eine derart hohe Wahlbeteiligung, wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete. Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte auf eine hohe Teilnahme gehofft, da er sich davon eine Mehrheit für das linke Lager versprach.

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Sitzverteilung und Machtbalance

Laut den Medienerhebungen, die auf Vor- und Nachwahlbefragungen basieren, kommt die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) des Ministerpräsidenten auf bis zu 124 Sitze. Das linke Lager aus PSOE, weiteren linken Parteien und regionalen Formationen hätte demnach keine Chance auf eine absolute Mehrheit. Hohe Wahlbeteiligung könnte dem linken Lager jedoch noch helfen, während Umfragen einen deutlichen Rechtsdruck anzeigen. Zwar liegt Sánchez' Sozialistische Partei in den meisten Erhebungen in etwa gleichauf mit der konservativen Volkspartei PP. Doch deren Spitzenkandidat Alberto Núñez Feijóo könnte gemeinsam mit der rechtspopulistischen Vox die für eine Regierungsmehrheit nötigen 176 Sitze im Abgeordnetenhaus erreichen.

Rechtspopulisten und Regierungsformierung

Umfragen sagen dem rechten Lager sogar bis zu 200 Sitze voraus. Das linke Lager käme demnach allenfalls auf 150 Mandate. Eine Zusammenarbeit mit Vox ist für die Konservativen längst kein Tabu mehr. Eine Beteiligung der Rechtspopulisten an der Zentralregierung wäre aber eine Premiere seit dem Ende der Franco-Diktatur Mitte der 1970er-Jahre. Bei früheren Wahlen hatte es im Laufe des Wahlabends noch deutliche Verschiebungen gegenüber den Prognosezahlen gegeben. Dennoch deuten die aktuellen Daten auf eine klare Verschiebung der politischen Kräfte hin.

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Gründe für die vorgezogenen Neuwahlen

Regulär wäre in Spanien erst im kommenden Sommer gewählt worden. Sánchez setzte die Wahl jedoch früher an, nachdem zwei von seiner Minderheitsregierung ins Parlament eingebrachte Dekrete für mehr Mieterschutz keine Mehrheit bekommen hatten. Doch bereits davor war die Minderheitsregierung zunehmend unter Druck geraten. Korruptionsaffären im politischen und familiären Umfeld des Regierungschefs, schwere Eisenbahnunglücke, die Massenankunft von Zehntausenden Migranten in der Nordafrika-Exklave Ceuta und der Streit über die Wohnungspolitik hatten seine Regierung belastet.

Ausblick und nächste Schritte

Neben dem Abgeordnetenhaus wird auch der Senat neu gewählt. Die Ergebnisse der heutigen Abstimmung werden die künftige Ausrichtung der spanischen Politik maßgeblich beeinflussen. Sollte die rechte Koalition unter Alberto Núñez Feijóo die Mehrheit erzielen, steht eine neue Ära in der spanischen Politik bevor. Die Folgen für die Innen- und Außenpolitik sind noch nicht absehbar, doch die aktuelle Lage zeigt eine deutliche Abkehr von der bisherigen Regierungsform. Die Öffentlichkeit wird die weiteren Entwicklungen mit großem Interesse verfolgen, da die Stabilität der politischen Landschaft neu justiert wird.