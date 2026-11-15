Spaniens Unbesiegbarkeit gebrochen: England schlägt Spanien 3:2

England besiegt Weltmeister Spanien mit 3:2 und beendet die 43-Spiele-Serie. Thomas Tuchels Team zieht ins Viertelfinale ein.

England hat die lange Unbesiegbarkeitsrekordserie von Spanien im europäischen Fußball beendet. Das englische U21-Nationalteam unter der Leitung von Trainer Thomas Tuchel setzte sich am Mittwochabend in Madrid mit einem klaren 3:2-Sieg gegen die Welt- und Europameister durch.

Dieses Ergebnis markiert das Ende einer historischen Serie, die seit März 2024 andauerte und 43 Spiele ohne Niederlange umfasste, wobei der letzte Rückstand bereits im März 2024 gegen Kolumbien mit 0:1 eingesteckt worden war.

Die Partie in der Hauptstadt Spaniens verlief intensiv und physikalisch fordernd, wobei England seine Effizienz vor allem in der zweiten Halbzeit zeigte. Der entscheidende Impuls für den englischen Erfolg kam bereits vor der Pause, als Harry Kane in der 45. Minute einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Kurz nach der Seitenwechsel legte das englische Team den Druck deutlich auf und erzielte zwei weitere Treffer, die den weiteren Verlauf der Begegnung entschieden und die spanische Verteidigung unter massiven Druck setzten.

Die angreifende Stärke Englands wurde durch präzise Abschlussqualitäten von Ezri Konsa und Ben White unterstrichen. Ezri Konsa köpfte in der 53. Minute nach einer Eckenauslage von Declan Rice aus kurzer Distanz zum 2:0 ein. Wenige Minuten später, in der 57. Minute, sorgte Ben White nach einem taktisch cleveren Spielzug für die definitive Führung, was die spanische Mannschaft technisch und mental vor erhebliche Schwierigkeiten stellte.

Die spanische Antwort auf die englische Dominanz erfolgte verzögert und erforderte einen hohen personalen Einsatz. In der 65. Minute fiel die rote Karte für Elliot Anderson, der durch eine Notbremse gegen Lamine Yamal im eigenen Strafraum des Feldes verwiesen wurde. Dies ermöglichte Mikel Oyarzabal in der Folge den Anschlusstreffer per Foulelfmeter, gefolgt von einem weiteren Treffer von Nico Williams in der 75. Minute, der jedoch nicht ausreichte, um das Blatt zu wenden.

England verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Abpfiff und profitierte dabei maßgeblich von der Torhüterleistung von James Trafford. Der englische Schlussmann verhinderte in den Schlussminuten mehrfach den Ausgleich, während Spanien trotz der Überzahl kein Glück hatte, den Druck in einen Sieg umzusetzen. Das Ergebnis sicherte England den Einzug in die nächste Runde, während Spanien den Rekordstatus verlor.

Neben der Begegnung zwischen England und Spanien liefen weitere wichtige Gruppenspiele um die Weitergabe im Turnierverlauf ab. Belgien schlug Italien im direkten Duell mit 4:1 und überholte damit die bisherige Gruppenführende. Maxim de Cuyper, Nathan Ngoy und Jeremy Doku drehten innerhalb von zehn Minuten die Partie nach dem Führungstreffer von Pio Esposito zum Sieg, wodurch Belgien ins Viertelfinale einzog.

Frankreich sicherte sich den Gruppensieg durch einen 2:1-Auswärtssieg gegen die Türkei. Zinédine Zidane sah dabei ein glanzloses Spiel, das durch ein Eigentor von Emirhan Topçu in der 49. Minute und einen Treffer von Junior Kroupi in der 80. Minute entschieden wurde. Der Türkei gelang lediglich der Anschlusstreffer durch Abdülkerim Bardakci in der 90. Minute, doch reichte dies nicht für einen Punktgewinn oder eine Verbesserung des Gruppenstatus.