Bei der spanischen Parlamentswahl stimmen über 38,7 Millionen Bürger. Umfragen deuten auf einen Rechtsruck hin, da Pedro Sánchez die Mehrheit verlieren könnte.

Mehr als 38,7 Millionen spanische Bürger sind an diesem Sonntag aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen und damit indirekt auch die zukünftige Regierung des Landes zu bestimmen. Die Umfragelage deutet auf einen signifikanten Rechtsruck in der Politik hin, wie er bereits in anderen europäischen Staaten beobachtet wurde. Der amtierende Ministerpräsident Pedro Sánchez steht vor einer der schwierigsten Herausforderungen seiner politischen Karriere.

Umfragebild zeigt Machtverschiebung zugunsten der Rechten

Die aktuellen Meinungsumfragen prognostizieren, dass der linke Block unter Führung von Pedro Sánchez und seiner sozialistischen Partei PSOE an Gewicht verlieren wird. Während die PSOE und die konservative Volkspartei PP in den Umfragen oft als gleichauf dargestellt werden, entscheiden die Koalitionspartner über das Schicksal der Macht. Für das Lager um Ministerpräsident Pedro Sánchez sieht die Sitzverteilung im kommenden Parlament deutlich schlechter aus als für die oppositionellen Konservativen.

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Die konservative Volkspartei PP kann laut den vorliegenden Erhebungen bis zu 200 der insgesamt 350 Parlamentssitze für sich beanspruchen. Im Gegensatz dazu sagen die Umfragen für die Partei von Pedro Sánchez, zusammengezählt mit linksalternativen Bündnissen und Regionalparteien, maximal 150 Sitze voraus. Um im spanischen Parlament weiterregieren zu können, wäre jedoch eine absolute Mehrheit von mindestens 176 Sitzen erforderlich.

Koalitionsprobleme und strategische Fehler der Linken

Ein Hauptgrund für die schlechten Aussichten des linken Lagers liegt in den internen Zerwürfnissen. Das spanische Wahlbündnis Frente Amplio und die Partei Podemos konnten sich nicht auf eine einheitliche Liste einigen. Nach den geltenden spanischen Wahlvorschriften muss eine Liste eine Mindestzahl an Stimmen in einem Wahlkreis erreichen, um überhaupt in das Parlament einziehen zu können.

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Da die Linke mit mehreren einzelnen Listen antritt, besteht eine hohe Gefahr, an dieser Hürde zu scheitern. Stimmen, die auf diese einzelnen Listen fallen, würden unter den Tisch fallen und nicht zur Sitzverteilung beitragen. Diese zersplitterte Strategie schwächt die Position von Pedro Sánchez erheblich und ermöglicht es der konservativen Opposition, die politische Führung im Land zu übernehmen.

Auswirkungen der Krisen und Warnung vor extremer Rechter

Pedro Sánchez befindet sich durch verschiedene politische und gesellschaftliche Krisen in einer zunehmend schwierigen Position. Korruptionsaffären in seinem unmittelbaren politischen sowie privaten Umfeld haben sein Ansehen geschwächt. Dazu kamen schwere Eisenbahnunglücke sowie der Massenansturm von Migranten auf die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta. Im Oktober wurden zudem zwei seiner Dekrete für mehr Mieterschutz vom Verfassungsgericht gekippt, was ihn politisch weiter in Bedrängnis brachte.

Der 54-jährige Regierungschef betont in seiner Wahlkampfrhetorik die Gefahr einer Rückkehr autoritärer Verhältnisse. Er warnt vor den radikalen Forderungen der rechtspopulistischen Partei Vox, die eine Bevorzugung von Spaniern vor Ausländern beim Zugang zu staatlichen Hilfen sowie eine Schließung der Grenzen fordert. Eine nationale Koalition mit der extremen Rechten wäre eine neue Dimension, da dies erstmals seit dem Ende der Franco-Diktatur Mitte der 1970er Jahre möglich wäre.

Historischer Kontext und Ausgang der Wahl

Die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt steht an einem Scheideweg. Obwohl die Konservativen eine Regierungsbeteiligung nicht mehr als Tabu betrachten, gibt es Risiken durch die radikalen Forderungen der Rechtspopulisten. Gemäßigtere Wähler könnten durch solche Forderungen abgeschreckt werden. Pedro Sánchez hatte sich bereits 2023 aus scheinbar ausweglosen Situationen befreit, indem er eine komplizierte Koalition bildete.

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Analysten schätzen jedoch, dass er dieses Mal ein politisches Wunder vollbringen müsste, um an der Macht zu bleiben. Für seine letzte Wahlkampfkundgebung am Freitagabend wählte die PSOE die "Caja Mágica" in Madrid als Veranstaltungsort. Die Stimmung in den Reihen der PSOE ist daher von großer Spannung und Ungewissheit geprägt, während das Land eine historische Wahlentscheidung erwartet.