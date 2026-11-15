Spanien verliert gegen England Italien scheitert an Belgien

Spanien verliert seine 43-Spiele-Serie gegen England und Italien verpasst die Nations League Viertelfinal-Qualifikation nach der Niederlage in Belgien.

Die lange Serie von Weltmeister Spanien ohne Niederlage endete mit einer bitteren 2:3-Niederlage gegen England im Rahmen der Nations League. Nach 43 aufeinanderfolgenden Partien ohne Verlustpunkten, von denen die letzten fünf gewonnen wurden, konnte sich La Furia Roja beim englischen Gegner nicht behaupten. England präsentierte sich bis zur 60. Minute als überlegener Gegner und sicherte sich durch Tore von Harry Kane, Ezri Konsa und Ben White eine deutliche Führung, ehe Spanien noch zum Anschlusstreffer fand.

England führt knapp mit Tore von Kane und Konsa

England dominierte das Spiel in der ersten Halbzeit und ging durch Harry Kane in Führung, der nach einem Foul am Strafraum einen Elfer verwandelte. Bis zur 53. Minute hatte England bereits einen 3:0-Vorsprung auf dem Konto, wobei Ezri Konsa per Kopf und Ben White nach einer Kombination trafen. Die englische Defensive hielt stand, obwohl Lamine Yamal nach einem Fehler der spanischen Abwehr einen Freistoß erzwang, der jedoch nur zum Anschlusstreffer durch Mikel Oyarzabal führte.

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Spanier drängen zum Anschlusstreffer durch Yamal

Nach dem Rückstand zeigte Spanien Kampfgeist und erhöhte den Druck, doch England hielt stand. Lamine Yamal erzielte nach einem Abwehrfehler den Anschlusstreffer, und Nico Williams verkürzte später auf 2:3. Trotz der Bemühungen der spanischen Mannschaft reichte es nicht zum Sieg, da die englische Defensive, angeführt von Torwart James Trafford, entscheidende Retungen im Nachspielzeit vollzog und den Sieg sicherstellte.

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Italien verliert in Belgien und scheitert am Viertelfinal

Italien scheiterte an der Qualifikation für das Nations League Viertelfinal, nachdem das Team in Belgien mit 1:4 verlor. Italien ging zwar durch Inter-Stürmer Pio Esposito in der 11. Minute in Führung, doch die Belgier gaben schnell die Initiative ab und drehten das Spiel. Die Azzurri mussten sich mit Rang 3 in der Tabelle begnügen und verpassten somit die nächste Runde des Wettbewerbs.

Belgien dreht das Spiel mit Toren von De Cuyper und Doku

Belgien reagierte umgehend auf den frühen Rückstand und erzielte innerhalb von elf Minuten drei Tore. Maxim De Cuyper nutzte einen Ballabpraller zum 1:1 aus, gefolgt von Nathan Ngoy, der nach einem Eckball traf. Jérémy Doku vervollständigte die Wende mit einem Solotreffer zum 3:1, und Diego Moreira sicherte mit einem Konter den 4:1-Endstand, während Pio Esposito einen Elfer in der Nachspielzeit verschoss.