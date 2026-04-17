Spanien und Brasilien vereint für eine gerechtere Weltordnung: Sánchez und Lula werben für Frieden und Demokratie

Nach einem Treffen in Barcelona sprachen sich Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez und der brasilianische Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva gemeinsam für Frieden, Demokratie und eine souveränitätsbasierte internationale Zusammenarbeit aus. Sie kritisierten das globale Wettrüsten und betonten die Notwendigkeit, Gräben zu überwinden.

In einer gemeinsamen Erklärung haben der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez und der brasilianische Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva nach ihrem Treffen in Barcelona ein starkes Plädoyer für Frieden , Demokratie und eine neu gestaltete internationale Zusammenarbeit abgegeben. Beide Staatsoberhäupter zeigten sich geeint in ihrer Forderung nach einer Weltordnung , die die Souveränität aller Staaten uneingeschränkt respektiert und auf gegenseitigem Verständnis und Kooperation beruht.

Während auf globaler Ebene Spannungen und Konflikte zunehmen und bestehende Gräben sich zu vertiefen drohen, betonten Sánchez und Lula ihren gemeinsamen Willen, diese Wunden zu heilen und auf eine friedlichere Zukunft hinzuarbeiten. „Während andere Wunden aufreissen, wollen wir sie schliessen“, sagte Sánchez auf der gemeinsamen Pressekonferenz im malerischen Pedralbes-Palast in Barcelona, der katalanischen Metropole, die als Schauplatz für diesen wichtigen Dialog diente. Die Worte des spanischen Ministerpräsidenten unterstrichen die Dringlichkeit und den optimistischen Ansatz, den beide Staatschefs in ihrer politischen Haltung verfolgen. Die beiden Politiker sprachen im Beisein zahlreicher Journalisten, die über diesen bedeutsamen Moment der bilateralen Beziehungen und der globalen Politik berichten wollten. Ein Foto, das Pedro Sánchez (rechts) und Luiz Inacio Lula da Silva zeigt, wie sie sich den Medien stellen, wurde von Joan Monfort im Auftrag von AP/dpa über Keystone/AP veröffentlicht und illustriert die Ernsthaftigkeit und das Engagement, das von diesem Treffen ausging. Der brasilianische Präsident Lula da Silva äußerte sich vor den versammelten Journalisten mit großer Besorgnis über die aktuelle globale Sicherheitslage. Er klagte mit sichtlicher Fassungslosigkeit über die Entwicklung hin zu einem „neuen Wettrüsten“, das er in der Welt beobachte und das in seinen Augen einem Rückschritt in der menschlichen Entwicklung gleichkomme. Sich direkt an seinen spanischen Amtskollegen wendend, bekräftigte Lula seine tiefe Übereinstimmung mit Sánchez' Haltung: „Ich verstehe vollkommen, wenn du sagst: Nein zum Krieg.“ Diese direkte Bezugnahme verdeutlichte die tiefe und geteilte Überzeugung beider Führer, dass militärische Konflikte keine Lösung für die Herausforderungen der modernen Welt darstellen und dass diplomatische sowie friedliche Mittel stets Vorrang haben sollten. Im Gegenzug hob Pedro Sánchez die gemeinsame Vision hervor, die seine Regierung in Madrid und die Regierung in Brasilia verbindet. Diese Vision sei, so Sánchez, „von der Verteidigung der Demokratie sowie dem Respekt vor Völkerrecht, Menschenrechten und Frieden“ geprägt. Diese Kernwerte bilden das Fundament ihrer bilateralen Beziehungen und ihrer gemeinsamen Bestrebungen auf internationaler Ebene. Das sogenannte „I. Gipfeltreffen Spanien-Brasilien“ markierte den Auftakt zu einer Reihe von bedeutenden internationalen Zusammenkünften, die in Barcelona stattfanden und noch stattfinden sollten. Diese Treffen versammelten linke, sozialdemokratische und andere progressive Kräfte aus aller Welt. Ziel dieser Konferenzen ist es, ein starkes Gegengewicht zur zunehmend wahrnehmbaren „globalen Rechten“ zu bilden und eine progressive politische Agenda für die Zukunft zu entwickeln. Die spanische Co-Vorsitzende der „Progressive Alliance“, einem 2013 in Leipzig gegründeten Netzwerk, das über 130 sozialdemokratische und sozialistische Parteien aus verschiedenen Ländern vereint, bestätigte die Zugehörigkeit zum Präsidium dieses globalen Netzwerks. Im Rahmen ihres Gipfeltreffens unterzeichneten Pedro Sánchez und Luiz Inácio Lula da Silva eine Reihe wichtiger Vereinbarungen, die darauf abzielen, die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Spanien und Brasilien weiter zu stärken und gemeinsame Initiativen auf globaler Ebene voranzutreiben. Zu den unterzeichneten Abkommen gehören insbesondere solche, die sich mit kritischen Rohstoffen befassen. Die Bedeutung von kritischen Rohstoffen für die moderne Wirtschaft und die Notwendigkeit, nachhaltige und faire Lieferketten zu etablieren, wurden in diesem Kontext hervorgehoben. Darüber hinaus wurden Vereinbarungen zur Intensivierung der bilateralen Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft und Technologie getroffen. Angesichts der rasanten technologischen Entwicklungen und der globalen Herausforderungen, die innovative Lösungen erfordern, ist diese Vertiefung der wissenschaftlichen und technologischen Kooperation von entscheidender Bedeutung. Beide Länder sind sich bewusst, dass die Bewältigung von Problemen wie dem Klimawandel, der globalen Gesundheit und der digitalen Transformation gemeinsame Anstrengungen und den Austausch von Wissen und Technologien erfordert. Diese Vereinbarungen unterstreichen das Engagement beider Länder, nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch im internationalen Rahmen aktiv an der Gestaltung einer besseren Zukunft mitzuwirken. Das Treffen von Sánchez und Lula in Barcelona stellt somit mehr als nur einen diplomatischen Austausch dar; es ist ein symbolträchtiges Ereignis, das die gemeinsame Vision zweier wichtiger Länder für eine gerechtere, friedlichere und demokratischere Weltordnung verdeutlicht und die Basis für zukünftige gemeinsame Projekte legt





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