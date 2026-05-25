Spanien setzt auf Yamal – kein Real‑Madrid-Spieler im WM‑Kader

Die spanische Nationalmannschaft startet mit 26 Spielern, darunter dem jungen Barça-Star Lamine Yamal, in die WM 2026. Real‑Madrid ist im Aufgebot nicht vertreten, Trainer Luis de la Fuente setzt auf Jugend und Erfahrung aus anderen Topclubs, um den zweiten Weltmeistertitel zu jagen.

Die spanische Fußball nationalmannschaft hat ihr Kader für die anstehende Weltmeisterschaft in Nordamerika bekannt gegeben und setzt dabei auf das Nachwuchstalent Lamine Yamal . Der 18‑jährige Flügelspieler von FC Barcelona, der sich nach einer Oberschenkelverletzung im Vorjahr wieder voll erholt hat, führt das 26‑köpfige Aufgebot an.

Noch erstaunlicher ist jedoch, dass für das Turnier kein einziger Spieler des großen Lokalrivalen Real Madrid nominiert wurde. Der erfahrene Trainer Luis de la Fuente hat bewusst auf die jungen Talente von Barça gesetzt und gleichzeitig bewährte Kräfte aus anderen europäischen Topclubs in den Kader integriert. Neben Yamal zählen zu den Schlüsselspielern Alejandro Grimaldo, der derzeit für Bayer Leverkusen spielt, der offensiv ausgerichtete Außenverteidiger Marc Cucurella vom FC Chelsea und der zentrale Mittelfeldstratege Rodri von Manchester City.

Diese Kombination aus jugendlichem Temperament und etablierter Spielerfahrung soll Spanien helfen, den lang ersehnten zweiten Weltmeistertitel zu erringen. Der Kader wirft ein Licht auf die strategische Neuausrichtung des spanischen Fußballs nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der letzten Europameisterschaft. In der EM 2024 in Deutschland hatte de la Fuente seine Mannschaft bereits zum Triumph geführt, doch das Finale bei der WM 2022 endete im Viertelfinale gegen Marokko – ein Ergebnis, das im kollektiven Gedächtnis der spanischen Fans nachhallt.

Der Verzicht auf Real‑Madrid-Spieler, einschließlich des langjährigen Rechtsverteidigers Daniel Carvajal, gilt als klare Botschaft des Trainers, der damit ein Zeichen für mehr Eigenständigkeit und die Förderung von Nachwuchstalenten setzen will. Der 64‑jährige de la Fuente, der nach dem Rücktritt von Luis Enrique die Nationalmannschaft übernommen hat, hat bereits einen erfolgreichen Umbau eingeleitet, der sich in der EM‑Gewinnserie widerspiegelte und nun im WM‑Kader fortgeführt wird. Spanien wird seine erste WM‑Gruppe in Atlanta bestreiten, wo es am 21.

Juni gegen Saudi‑Arabien antreten wird. Das zweite Gruppenspiel folgt am 27. Juni in Zapopan bei Guadalajara gegen den zweifachen Weltmeister Uruguay. Das dritte Spiel in Gruppe H steht gegen den klaren Außenseiter und WM‑Neuling Kap Verde an.

Der Trainer setzt darauf, dass Yamal und die anderen jungen Kräfte die nötige Frische und Unberechenbarkeit mitbringen, um die erfahrenen Gegner zu überraschen. Während die Medien bereits über die mögliche Rückkehr von spanischen Legenden diskutieren, hat de la Fuente betont, dass das Team mit einem klaren Fokus auf Teamgeist, taktischer Disziplin und individueller Brillanz in die Turnierphase gehen wird.

Der spanische Fußball blickt nun gespannt auf die bevorstehenden Partien, in der Hoffnung, nach dem hart erkämpften EM‑Titel den zweiten WM‑Triumph zu feiern und das Erbe von Fußballgrößen wie Xavi Hernández und Andrés Iniesta weiterzuführen





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