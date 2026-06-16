Die spanische Nationalmannschaft hat bei der WM 2026 gegen Kap Verde ein torloses Remis gespielt, was in der spanischen Presse scharfe Kritik ausgelöst hat. Der große Mit-Favorit kam gegen den Debütanten nicht über ein torloses Remis hinaus.

Spanien hat bei der WM 2026 gegen Kap Verde ein torloses Remis gespielt, was in der spanischen Presse scharfe Kritik ausgelöst hat. Der Auftakt von Spanien gegen Kap Verde an der WM 2026 hat in der spanischen Presse scharfe Kritik ausgelöst.

Der große Mit-Favorit kam gegen den Debütanten nicht über ein torloses Remis hinaus. Die spanische Nationalmannschaft wurde für ihr schlechtes Spiel kritisiert und die Spieler konnten nicht glauben, was ihnen gegen den Aussenseiter Kap Verde an der WM 2026 widerfahren ist. Kap Verde hat Spaniens Hoffnungen platzen lassen und die Mannschaft von Luis de la Fuente konnte den Widerstand des afrikanischen Debütanten nicht überwinden. Das Ergebnis ist eine herbe Enttäuschung für die spanische Nationalelf.

Kap Verde hat sich ein historisches Unentschieden gegen Spanien erkämpft, was das Land in Begeisterung versetzt hat. Der Torhüter Vozinha war der überragende Akteur beim historischen Remis gegen Spanien und wurde zum MVP des Spiels gekürt. Die kapverdische Zeitung 'Expresso das Ilhas' beschreibt das Ergebnis als 'historischen Moment' und die 'Blauen Haie' hätten dem spanischen Druck dank einer herausragenden Leistung ihres Torhüters standhalten können





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