Spanien hatte mit dem eigenen Abschluss zu kämpfen

Spaniens Fußballnationalmannschaft hatte mit dem eigenen Abschluss zu kämpfen, als sie im WM-Auftakt gegen Kap Verde 0:0 spielten. Trainer Luis de la Fuente blieb ruhig und betonte, dass es Schüsse und Chancen gegeben habe, aber das Spiel nicht entschieden werden konnte.

Spanien s Fußball nationalmannschaft hatte mit dem eigenen Abschluss zu kämpfen - und Trainer Luis de la Fuente blieb ruhig. Hinter der überraschenden Torflaute gegen Kap Verde verbirgt sich mehr, als man auf den ersten Blick denkt.

Die spanischen Medien waren nach dem WM-Auftakt wenig zimperlich, die Europameister selbst gaben sich betont gelassen.

'Wenn der Ball nicht rein geht, geht er eben nicht rein', sagte Nationaltrainer Luis de la Fuente nach dem 0:0 gegen WM-Neuling Kap Verde. 'Es gab Schüsse, es gab Chancen und wir drängten darauf, das Spiel zu entscheiden. ' Das tat der WM-Favorit aber nicht. Abgesehen von einer Druckphase zum Ende der ersten Halbzeit, in der die Spanier einmal an der Latte und zweimal an Kap Verdes Torwart Vozinha scheiterten, blieben die ganz grossen Möglichkeiten aus.

Zu behäbig war das spanische Spiel, das eher von Querpässen als von mutigen vertikalen Angriffen geprägt war. Ein Desaster zum Auftakt', titelte die Sporttageszeitung 'Marca'. Das Konkurrenzblatt 'AS' legte nach: 'Spanien versagt bei seinem WM-Auftakt gegen Kap Verde. Nicht einmal der Einsatz von Lamine konnte den schlechten Eindruck in Atlanta wettmachen.

' Spaniens Stürmer Mikel Oyarzabal hat beim 0:0 gegen Kap Verde für ein unrühmliches Novum bei einer Fussball-WM gesorgt. Der 29-Jährige blieb laut Datenanbieter Opta beim Unentschieden in den ersten 30 Minuten ohne eine einzige Ballberührung und ist damit der erste Spieler seit Beginn der Datenerfassung 1966, dem dies 'gelang'. Erst Mitte der zweiten Halbzeit brachte de la Fuente Jungstar Lamine Yamal.

Der lange am Oberschenkel verletzte Stürmer des FC Barcelona sorgte aber nur kurz für Unruhe in Kap Verdes Abwehr. Dennoch strahlte das spanische Spiel über die Flügel mit Yamal und dem ebenfalls eingewechselten Nico Williams deutlich mehr Gefahr aus. Den Kurz-Einsatz des Duos begründete de la Fuente mit dem Blick auf die lange WM.

'Wir wollen ihnen nach und nach mehr Spielzeit geben', erklärte der 64-Jährige. 'Sie sollen Selbstvertrauen und Rhythmus bekommen und besser vorbereitet für die weiteren Spiele sein. ' Im nächsten Spiel gegen Saudi-Arabien am Sonntag (18.00 Uhr) ist ein Sieg Pflicht. 'Wir müssen im Abschluss einfach besser werden', sagte Mittelfeld-Stratege Rodri.

Von der eigenen Harmlosigkeit waren die Spanier selbst überrascht. Torhüter Unai Simon meinte: 'Das ist sehr ungewöhnlich. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir zuletzt mal nicht das Tor getroffen haben. Das tun wir normalerweise.

' Die Stimmung in der Kabine sei nach wie gut. 'Natürlich hat dieses Ergebnis niemand erwartet', gab Simon zu. 'Und wir werden das Offensichtliche nicht bestreiten, dass wir das Spiel gewinnen wollten. Aber es gibt eben auch einen Gegner. Diese Dinge passieren, gerade bei einer WM.





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spanien Fußballnationalmannschaft WM-Auftakt Kap Verde Luis De La Fuente Mikel Oyarzabal Lamine Yamal Nico Williams Rodri Unai Simon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paracycling-EM in Italien - Rigling beschert der Schweiz goldenen AbschlussDie Para-Radfahrerin hat an den kontinentalen Titelkämpfen aus Schweizer Sicht einen erfreulichen Schlusspunkt gesetzt.

Read more »

WM 2026 Tag 5 Spanien startet gegen Kap Verde Schweden siegt klar Tunesien auseinanderAm fünften Spieltag der WM 2026 zeigt sich das volle Programm: Spanien gibt seinen Einstand, Schweden deklassiert Tunesien und die Elfenbeinküste besiegt Ecuador durch ein spätes Tor. Alle Ergebnisse und Entscheidungen des Tages im Überblick.

Read more »

Spanien setzt Siege fort - Favoritenrolle gegen Kapverden im FokusSpaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente zeigt sich begeistert über die Favoritenrolle seines Teams. Nach dem Nations‑League‑Sieg 2023 und der Qualifikation für die EM 2024 soll das Aufeinandertreffen mit den Kapverden in Atlanta ein leichter Erfolg werden, obwohl die letzten WM‑Teilnahmen enttäuschend waren. Das Spiel wird als Liveticker um 18 Uhr übertragen.

Read more »

Wie schlägt sich Spanien ohne Yamal und Williams gegen Kap Verde?Mit Europameister Spanien greift einer der meistgenannten Favoriten auf den Titel ins WM-Geschehen ein. Die Iberer treffen auf Aussenseiter und WM-Neuling Kap Verde. Alles andere als ein deutlicher Sieg für das Team von Luis de la Fuente käme einer Sensation gleich. Anpfiff ist um 18.00 Uhr.

Read more »