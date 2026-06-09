Spanien gewinnt das Gigantinnen-Fernduell mit England

Spanien hat das Gigantinnen-Fernduell mit England um die direkte Qualifikation für die WM-Endrunde 2027 in Brasilien für sich entschieden.

Spanien hat das Gigantinnen-Fernduell mit England um die direkte Qualifikation für die WM-Endrunde 2027 in Brasilien für sich entschieden. Die amtierenden Weltmeisterinnen gewannen in der Liga A der Nations League das letzte Spiel in Island gleich mit 6:1.

Vicky Lopez vom FC Barcelona traf doppelt. Damit behauptete Spanien (Torverhältnis 21:3) Platz 1 vor den punktgleichen Engländerinnen (Torverhältnis 13:5). Dem Europameister von 2025 nützte der 3:0-Heimsieg gegen die Ukraine nichts. Die Lionesses müssen den Umweg über die Playoffs nehmen und könnten dort in der 2.

Runde theoretisch auf die Schweiz treffen. Auch Dänemark, Frankreich und Deutschland sicherten sich das WM-Ticket. Deutschland war als 1. Team bereits am Freitag für die Endrunde qualifiziert.

Die Uefa hat insgesamt elf Fixplätze für die Endrunde, an welcher 32 Teams teilnehmen werden. Die sieben weiteren Tickets werden in den europäischen WM-Playoffs vergeben. Eine 12. Nation aus Europa kann sich zudem über die interkontinentalen Playoffs qualifizieren.

Die WM-Qualifikation ist ein wichtiger Meilenstein für die Nationen, da sie ihre Chancen auf die Teilnahme an der Endrunde verbessern. Die spanischen Spielerinnen zeigten eine starke Leistung und konnten ihre Führung behaupten. Dies ist ein wichtiger Erfolg für die spanische Nationalmannschaft, da sie ihre Chancen auf die Teilnahme an der WM-Endrunde verbessert haben. Die WM-Endrunde 2027 wird ein wichtiger Wettkampf sein, an dem viele Nationen teilnehmen werden.

Die spanischen Spielerinnen müssen sich nun auf die Playoffs vorbereiten, um ihre Chancen auf die Teilnahme an der Endrunde zu verbessern. Die WM-Qualifikation ist ein wichtiger Schritt für die Nationen, um ihre Chancen auf die Teilnahme an der Endrunde zu verbessern. Die spanischen Spielerinnen haben eine starke Leistung gezeigt und konnten ihre Führung behaupten. Dies ist ein wichtiger Erfolg für die spanische Nationalmannschaft, da sie ihre Chancen auf die Teilnahme an der WM-Endrunde verbessert haben





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