Spanien evakuiert Passagiere von Kreuzfahrtschiff nach Ausbruch – drei Tote

Das spanische Gesundheitsministerium koordiniert die Evakuierung von Passagieren eines Kreuzfahrtschiffs nach einem Krankheitsausbruch. Drei Menschen sind bereits verstorben, darunter ein niederländisches Ehepaar und eine deutsche Frau. Die Betroffenen werden auf den Kanarischen Inseln medizinisch versorgt.

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hat das Kreuzfahrtschiff eingehend untersucht, um zu ermitteln, welche Personen dringend von Kap Verde aus evakuiert werden müssen.

Dies teilte das spanische Gesundheitsministerium mit. Die übrigen Passagiere sollen mit dem Schiff zu den Kanarischen Inseln fahren, wo sie voraussichtlich innerhalb von drei bis vier Tagen eintreffen werden. Laut dem Ministerium ist Kap Verde nicht in der Lage, den Einsatz allein durchzuführen, weshalb die Kanarischen Inseln als nächstgelegener Ort mit den notwendigen Kapazitäten ausgewählt wurden. Spanien sieht sich in einer moralischen und rechtlichen Verpflichtung, den betroffenen Menschen zu helfen, darunter auch mehrere spanische Staatsbürger.

Daher hat die Regierung in Madrid zugestimmt, dass ein Arzt, der sich in kritischem Zustand befindet, noch in den kommenden Stunden mit einem Lazarettflugzeug auf die Kanarischen Inseln geflogen wird. Auf den Kanarischen Inseln sollen Besatzung und Passagiere untersucht, gegebenenfalls medizinisch versorgt und in ihre jeweiligen Heimatländer zurückgebracht werden. Bislang sind drei Passagiere verstorben: ein älteres niederländisches Ehepaar und eine Person aus Deutschland, bei der es sich nach Angaben des Schiffsbetreibers Oceanwide Expeditions um eine Frau handelt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vermutet, dass die Infektionskette von dem mittlerweile verstorbenen niederländischen Ehepaar ausging, das sich vor der Einschiffung in Argentinien noch an Land angesteckt haben könnte. Die Situation auf dem Schiff bleibt angespannt, da weitere Fälle nicht ausgeschlossen werden können. Die spanische Regierung betont, dass sie alle notwendigen Maßnahmen ergreift, um die Gesundheit und Sicherheit der Betroffenen zu gewährleisten. Die Evakuierung und medizinische Versorgung der Passagiere wird in enger Zusammenarbeit mit internationalen Gesundheitsorganisationen koordiniert.

Die Kanarischen Inseln sind auf die Aufnahme der Betroffenen vorbereitet und haben zusätzliche medizinische Kapazitäten bereitgestellt. Die Familien der Verstorbenen werden von den Behörden unterstützt, und die Ursache der Infektion wird weiter untersucht. Die WHO warnt vor weiteren Ausbrüchen und rät zu verstärkten Vorsichtsmaßnahmen in der Region





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kreuzfahrtschiff Evakuierung Krankheitsausbruch Spanien Kanarische Inseln

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Drei Tote nach Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff im AtlantikAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

– Passagiere dürfen Viren-Kreuzfahrtschiff nicht verlassenAuf dem Kreuzfahrtschiff «MV Hondius» ist das Hantavirus ausgebrochen. Drei Tote, ein Brite kämpft in Südafrika ums Leben. Passagiere müssen an Bord bleiben.

Read more »

Hantavirus: Drei Tote nach Ausbruch auf KreuzfahrtschiffNach einem ungewöhnlichen Ausbruch des Hantavirus auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff im Atlantik sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) drei Menschen mutmasslich nach einer Infektion gestorben. Zwei der Toten seien Niederländer, hiess es vom niederländischen Aussenministerium.

Read more »

Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: Drei Tote, Schiff vor Kap Verde vor AnkerEin Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius hat zu drei Todesfällen geführt. Das Schiff befindet sich derzeit vor Kap Verde, während die Gesundheitsbehörden die Situation untersuchen und Maßnahmen zur Eindämmung ergreifen.

Read more »

Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff – WHO untersucht ÜbertragungswegeEin Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius, das vor Kap Verde ankert, wird von der WHO untersucht. Es besteht die Möglichkeit einer Übertragung von Mensch zu Mensch, was bei dieser Virusart ungewöhnlich ist. Die Infektionsquelle könnte Argentinien oder afrikanische Inseln sein.

Read more »

Passagiere sitzen vor Kap Verde vorerst auf Kreuzfahrtschiff festAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »