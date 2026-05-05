Spanien erlaubt Kreuzfahrtschiff mit Hantavirus-Fällen Anlauf auf Kanarischen Inseln

Nach Abstimmung mit WHO und EU darf das von Hantavirus betroffene Kreuzfahrtschiff Hondius auf den Kanarischen Inseln anlegen. Drei Passagiere sind bereits gestorben, weitere Evakuierungen sind geplant.

Auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius , das von Hantavirus -Fällen betroffen ist, wurde das Anlaufen eines Hafens auf den Kanarischen Inseln gestattet. Diese Entscheidung wurde in Abstimmung mit der Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) und der Europäischen Union getroffen, wie das spanische Gesundheitsministerium in Madrid mitteilte.

Das Schiff mit insgesamt knapp 150 Menschen an Bord war vom Süden Argentiniens aufgebrochen und liegt derzeit vor Kap Verde. Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) untersucht das Schiff eingehend, um festzustellen, welche Personen dringend von Kap Verde aus evakuiert werden müssen. Die übrigen Passagiere werden mit dem Kreuzfahrtschiff zu den Kanarischen Inseln fahren, wo sie voraussichtlich innerhalb von drei bis vier Tagen eintreffen werden.

Die WHO erklärte, dass Kap Verde als kleiner Inselstaat vor Westafrika diesen Einsatz nicht selbst durchführen könne. Die Kanarischen Inseln seien der nächstgelegene Ort mit den notwendigen Kapazitäten. Spanien habe eine moralische und rechtliche Verpflichtung, diesen Menschen zu helfen, darunter auch mehrere spanische Staatsbürger. Deshalb habe die Regierung in Madrid auch zugestimmt, dass der Arzt der Hondius, der sich in kritischem Zustand befinde, noch in den kommenden Stunden mit einem Lazarettflugzeug auf die Kanarischen Inseln geflogen werde.

Der genaue Hafen auf den Kanaren vor der Westküste Nordafrikas, den das Kreuzfahrtschiff anlaufen werde, stehe indes noch nicht fest. Dort angekommen, sollen Besatzung und Passagiere untersucht, gegebenenfalls medizinisch versorgt und in ihre jeweiligen Heimatländer zurückgebracht werden. Bislang sind drei Passagiere der unter niederländischer Flagge fahrenden Hondius gestorben, ein älteres niederländisches Ehepaar und eine Person aus Deutschland, bei der es sich nach Angaben des Schiffsbetreibers Oceanwide Expeditions um eine Frau handelt. Die WHO geht derzeit von insgesamt sieben Erkrankungsfällen aus.

Das niederländische Außenministerium hatte zuvor mitgeteilt, drei Erkrankte sollten von Bord der Hondius geholt und in die Niederlande ausgeflogen werden. Zu ihnen gehöre ein Niederländer. Dies solle so schnell wie möglich geschehen, teilte das Ministerium mit. Die WHO vermutet, dass die Infektionskette von dem mittlerweile verstorbenen niederländischen Ehepaar ausging, das sich vor der Einschiffung in Argentinien noch an Land angesteckt haben könnte





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