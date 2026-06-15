Spanien hat in der WM‑Auftaktpartie gegen Kap Verde die Chancen verpasst und ein 0:0 beibehalten, während der Kap‑Verde-Goalkeeper die Berechtigung zu einem Drehbruch geehrt. Der 90‑Minuten‑Druck hat sich ausgezahlt und Taktische Änderungen wurden erst im zweiten Drittel gemacht.

Spanisches Fußball team fiel im WM‑Auftakt gegen Kap Verde in die Schieflage. In der 39. Minute hatte Spanien die beste Torchance, denn nach einem Pass von Cucurella startet Torres, der den Ball aus 5 Metern an die Latte klettert.

Der Rückprall fliegt über den Strafraum und landet auf Oyarzabals Kopf, doch der portugiesische Torhüter Vozinha stoppt den Schuss zwischen den Pfosten. Die Szene verdeutlicht die miserablen Chance­verwertungen der Iberer. Der Kap‑Verde-Netzwarte wurde zum Helden gekrönt, der die gegnerischen Stars mit seinem 90‑Minuten‑dualen Paraden ein for von 40 Jahren natives Talent. Seine Reflexe haben die Spanier hinausgesetzt und er wurde zum Mann des Spiels gewählt.

Das Spiel blieb 0:0, ein Sieg in aller Form für den WM‑Debütanten, weil das Team die Spanier in der Phasenwechsung beharrlich verteidigte. Trotz dominierender Kontrolle - fast 75 % Ballbesitz und ein xG‑Wert von 2,15 - konnte Spanien nichts erschaffen. Es fehlte das kreative Element, da die jungen Juwele Yamal und Nico Williams zu Beginn mit muskulären Verletzungen auf der Bank verweilten. Auch die manuelle Spielführung der Spanier blieb bei den Kap‑Verder Spielen stark hinter ihrem Standard ab.

Die Trainerlinie des spanischen Nationalteams änderte die Ausgangslage erst im zweiten Drittel. Luis de la Fuente ersetzte Yamal, der als Barça‑Star sofort für frischen Wind sorgt. Williams folgte erst in den Schlussminuten auf den Platz und brachte kaum beim nächsten Angriff Auftakt. Die Begegnung endete trotz dieser Eintauchungen und des Aufschiebs der Chancen in einer torreichen 0:0. Spanien steht nun im kommenden Sonntag gegen Saudiarabien in Atlanta an.





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