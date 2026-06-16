Der australische Schiedsrichter Shaun Evans hat eine Handgeste während eines WM-Spiels gemacht, die von rechtsextremen Gruppen als Symbol für White Power verwendet wird. Evans wies dies jedoch zurück und sagte, er habe die Geste nicht bewusst gemacht.

Spanien blamiert sich: Fan verliert 1 Million Dollar . Rechtsextreme Geste? Der Schiri und die Fifa äussern sich. Vom 11.

Juni bis 19. Juli findet in den USA, Mexiko und Kanada die Fussball-WM statt. Alle wichtigen Informationen dazu finden Sie hier. Uruguay startet mit einem 1:1 gegen Saudiarabien in die WM.

Maxi Araujo rettete das Unentschieden mit einem späten Tor. Kritik an Trainer Bielsa nimmt zu. Iran erkämpft ein 2:2 gegen Neuseeland in einem politisch heiklen WM-Spiel. Die Partie war stark geprägt von politischem Hintergrund und grossen Fanunterstützung.

Laute Pfiffe begleiteten die iranische Hymne vor dem Spiel gegen Neuseeland. Die Partie in Inglewood war politisch aufgeladen durch Proteste gegen den Iran. Spanien kommt gegen die Kapverden nicht über ein 0:0 hinaus. Damit haben nur die wenigsten gerechnet.

Einer war so klar davon überzeugt, dass die Furia Roja gewinnt, dass er 1 Million Dollar (790'000 Franken) auf einen Sieg der Spanier wettete. Dieses Geld ist nun futsch, wie der englische Telegraph berichtet. Nun, es war auch nicht die intelligenteste Wette gewesen. Denn bei einem Sieg hätte der Wetter, der das Geld auf der US-amerikanischen Plattform Polymarket setzte, gerade mal 86'000 Dollar (69'000 Franken) gewonnen.

Nach dem ersten Spiel des Iran ist das US-Visum des Nationalspielers Mehdi Torabi abgelaufen. Der Flügelspieler habe lediglich ein Visum zur einmaligen Einreise statt wie der Rest der Mannschaft eine längerfristige Einreisegenehmigung erhalten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Dienstag. Nachdem die Nationalmannschaft für ihr erstes Spiel gegen Neuseeland am Montag nach Los Angeles geflogen sei, sei dieses nun abgelaufen.

Der iranische Fussballverband bemühe sich derzeit um ein neues Visum für Torabi, damit er mit der Nationalmannschaft auch an den weiteren Spielen teilnehmen könne, berichtete Irna weiter. Von Seiten der WM-Veranstalter oder der US-Regierung gab es zunächst keine Reaktion. Über die WM-Teilnahme der Iraner hatte es wegen des Iran-Kriegs wochenlange Diskussionen gegeben. So erhielten zwar alle Spieler ein Visum für die Einreise in die USA, nicht aber alle Mitglieder ihres Betreuerstabs, unter ihnen Verbandspräsident Mehdi Tadsch.

Seine viel diskutierte Handgeste hat für den australischen Schiedsrichter Shaun Evans keine Konsequenzen durch den Weltverband Fifa. Das unabhängige Disziplinarkomitee habe die Angelegenheit geprüft und keinen Beweis für einen Verstoss gegen den Fifa-Disziplinarcode festgestellt, teilte der Weltverband auf dpa-Anfrage mit. Zuvor hatte Evans den Verdacht zurückgewiesen, mit der Geste während der TV-Übertragung des WM-Spiels zwischen Deutschland und Curaçao (7:1) bewusst eine Botschaft gesendet zu haben.

Ich möchte klarstellen, dass ich weder absichtlich eine Handgeste noch ein Symbol verwendet habe, um irgendeine Botschaft, Zugehörigkeit, ein Spiel oder eine Überzeugung zu vermitteln, wurde Evans in einer Fifa-Mitteilung zitiert. Der 38-jährige Unparteiische war vor dem Anpfiff der Partie am Sonntag in Houston kurz im Video-Schiedsrichterraum mit seinen Kollegen gezeigt worden. In der Sequenz, die einige Sekunden dauerte, formte er mit dem Daumen und Zeigefinger einen Kreis und streckte die übrigen Finger aus.

In sozialen Netzwerken wurde danach spekuliert, ob Evans ein Zeichen gemacht habe, das von rechtsextremen Gruppen als Symbol für White Power verwendet wird. Evans wies dies strikt zurück. Natürlich verstehe ich, wie die Geste interpretiert wurde, und ich bedaure dies. Dennoch möchte ich unmissverständlich und kategorisch erklären, dass ich das besagte Handsymbol weder wissentlich noch absichtlich gezeigt habe, sagte er.

Die Berichterstattung im Anschluss an diesen Vorfall spiegele einfach nicht wider, wer ich bin. Er selbst habe nur eine Erklärung für die Szene: Es müsse sich bei der Bewegung um ein unwillkürliches, unterbewusstes Zucken gehandelt haben, über das er sich in diesem Moment gar nicht bewusst war, sie ausgeführt zu haben. Die Bedeutung der Handgeste ist dabei nicht eindeutig. Sie wird in vielen Ländern auch als Okay-Zeichen verwendet.

Gleichzeitig wird das Symbol aber auch seit einigen Jahren von rechtsextremen Gruppen genutzt. Dort gilt es als Zeichen für die angebliche Überlegenheit weisser Menschen. Der amerikanischen Jeansmarke Levi's ist ein viel beachteter Werbecoup gelungen. Eigentlich heisst das Stadion im kalifornischen Santa Clara Levi's Stadium und wird sonst für American Football genutzt, während des Turniers erlaubt der Fifa-Weltverband den eigentlichen Namen des Sponsors allerdings nich





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