SpaceX trotz Milliardendefizits vor Rekordbörsengang mit 1,8 Billionen Valuation

Die Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk plant trotz erheblicher Verluste einen Börsengang mit einer Gesamtbewertung von bis zu 1,8 Billionen Dollar. Musk behält nach dem IPO die Kontrolle, während Investoren auf seine langfristige Vision setzen.

Die Raumfahrt firma SpaceX, gegründet vom Tech-Milliardär Elon Musk , steht trotz erheblicher Verluste vor dem bisher größten Börsengang der Geschichte. Das Unternehmen plant, durch die Ausgabe von Aktien rund 75 Milliarden US-Dollar einzunehmen, was einer Gesamtbewertung von nahezu 1,8 Billionen Dollar entsprechen würde.

Der Ausgabepreis pro Aktie soll bei 135 Dollar liegen. Diese Werte wurden durch einen aktualisierten Börsenprospekt bestätigt, nachdem sie zuvor bereits in Medienberichten aufgetaucht waren. Elon Musk selbst, der als Gründer und Chef agiert, soll auch nach dem Börsengang mit einem Stimmrechtsanteil von über 80 Prozent die vollständige Kontrolle über SpaceX behalten. Dies wird durch Aktien mit besonderen Stimmrechten ermöglicht, die seinem Einfluss eine dauerhafte Dominanz sichern.

Die finanziellen Kennzahlen des Unternehmens zeigen jedoch ein ganz anderes Bild als die angestrebte Bewertung. Im vergangenen Jahr verzeichnete SpaceX einen Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar, was etwa 14,8 Milliarden Schweizer Franken entspricht, meanwhile jedoch einen Verlust von rund 4,94 Milliarden Dollar. Ein Hauptgrund für diese roten Zahlen sind die hohen Entwicklungskosten für dasStarship-Raketenprojekt, das als Schlüssel für zukünftige Weltraummissionen gilt.

Trotz dieser anhaltenden Verluste wird die Aktie den Anlegern als große Wette auf die Innovationskraft von Elon Musk präsentiert - eine Strategie, die bereits bei Tesla, dem von Musk geführten Elektroautohersteller, erfolgreich war. Musk selbst spricht visionär von Flügen zum Mars, einer Stadt auf dem Mond und sogar von KI-Rechenzentren im Weltall, was die langfristigen Ambitionen unterstreicht. SpaceX spielt eine zentrale Rolle im amerikanischen Raumfahrtprogramm und hat mit dem Satelliteninternetdienst Starlink eine wichtige Einnahmequelle erschlossen.

Zudem brachte Musk seine KI-Firma xAI und die Online-Plattform X (ehemals Twitter) in die SpaceX-Struktur ein. Laut Medienberichten wurde der gesamte Konzern bei dieser Fusion mit einer Bewertung von 1,25 Billionen Dollar beziffert. Der geplante Börsengang wird daher nicht nur als Test für das Interesse an Raumfahrtaktien gesehen, sondern auch als Indikator dafür, wie viel Investoren bereit sind, für visionäre Technologieprojekte mit langfristigen Perspektiven zu zahlen, auch wenn kurzfristig keine Gewinne in Sicht sind





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