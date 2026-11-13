SpaceX Starship-Test in Texas: Super Heavy-Booster stürzt ins Meer

Beim neuesten SpaceX-Testflug in Texas scheiterte das Auffangen des Super Heavy-Boosters durch Greifarme. Die untere Stufe stürzte kontrolliert ins Meer, während die obere Starship-Stufe erfolgreich Satelliten aussetzte.

Beim jüngsten Testflug der Rakete Starship des US-amerikanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX ereignete sich in Texas ein unvorhergesehenes Ereignis. Die untere Raketenstufe, bekannt als Booster Super Heavy , kehrte zwar vom Weltraumbahnhof Starbase im Südosten des Bundesstaates zurück, stürzte jedoch kontrolliert ins Meer und ging in einem Flammenball unter. Dies geschah kurz nach dem Start, nachdem das Unternehmen ursprünglich erhofft hatte, beide Stufen erstmals durch Greifarme am Startturm aufzufangen.

Technisches Versagen bei der Raketenauffangung

Der Booster Super Heavy sollte historisch gesehen zum ersten Mal zusammen mit der oberen Stufe von mechanischen Greifarmen am Startturm eingefangen werden. Dieser Prozess war jedoch mit Komplikationen verbunden, da die untere Raketenstufe nach ihrer Rückkehr ins Meer nicht wie geplant gestoppt wurde. Stattdessen ging sie in Flammen auf, obwohl sie kontrolliert abstürzte. Eine mögliche Ursache für diesen Fehlschlag wurde vom Unternehmen des Tech-Milliardärs Elon Musk zunächst nicht offengelegt. Bei drei vorherigen Teststarts hatte das Auffangen des Boosters Super Heavy dagegen bereits erfolgreich geklappt.

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Erfolgreiche Orbitaleinsätze und Satellitenfreigabe

Während der Booster abstürzte, funktionierte die obere Raketenstufe, die ebenfalls als Starship bezeichnet wird, wie geplant. Kurz nach der Trennung von der unteren Stufe schwenkte sie in eine Erdumlaufbahn ein. Das Hauptziel dieser Mission war das Aussetzen von Satelliten für Musk 's Internetdienst Starlink . Geplant ist, dass diese obere Stufe die Erde innerhalb von etwa 24 Stunden rund 14 Mal umrunden wird. Anschließend soll ein weiterer Versuch gestartet werden, sie mit den Greifarmen am Startturm wieder aufzufangen. Einen solchen Versuch gab es in der Vergangenheit noch nie.

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Historie der Starship-Entwicklung und Missionsziele

Der letzte ähnliche Testflug fand im September statt, als das größte jemals gebaute Raketensystem erstmals in eine Erdumlaufbahn gelangte. Danach stürzte es rund drei Stunden später kontrolliert in einem Flammenball in den Pazifik. Die Starship -Rakete ist riesig und sogar größer als die Freiheitsstatue in New York . Sie besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der rund 50 Meter messenden oberen Stufe. Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Erstmals wurde das System im April 2023 getestet, als es nach wenigen Minuten komplett explodierte. Die weiteren Tests verliefen unterschiedlich erfolgreich.

Strategische Bedeutung für NASA und Mars-Pläne

Die US-Raumfahrtbehörde NASA will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken. Dies ist ein zentrales Element der geplanten Artemis -Mondmissionen. Parallel dazu verfolgt SpaceX das Ziel, eines Tages den Mars zu erreichen. Die Fähigkeit, Raketenstufen wiederverwenden zu können, ist entscheidend für die Kostensenkung und Effizienz dieser langfristigen Raumfahrtziele. Die aktuellen Entwicklungen in Texas zeigen weiterhin die Herausforderungen bei der Umsetzung dieser ambitionierten Pläne. Die genauen technischen Details des Fehlers beim Auffangen des Boosters werden die Experten in den kommenden Wochen analysieren.