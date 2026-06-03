Spacex plant Rekord-Börsengang mit 1,8 Billionen Dollar

Die Weltraumfirma Spacex plant einen Rekord-Börsengang mit einer Gesamtbewertung von nahezu 1,8 Billionen Dollar. Das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk will bei dem Börsengang rund 75 Milliarden Dollar einnehmen. Die reinen Geschäftszahlen von Spacex stehen in einem krassen Kontrast zu dem angestrebten Börsenwert.

Die Weltraumfirma Spacex von Tech-Milliardär Elon Musk macht nicht besonders viel Umsatz und steckt tief in den roten Zahlen. Dennoch will sie den bisher grössten Börsengang über die Bühne bringen.

Elon Musks Weltraumfirma Spacex will bei ihrem Rekord-Börsengang rund 75 Milliarden Dollar einnehmen. Mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar strebt das verlustreiche Unternehmen aus dem Stand eine Gesamtbewertung von nahezu 1,8 Billionen Dollar an. Die Zahlen aus dem aktualisierten Börsenprospekt entsprechen den Werten, die zuvor in Medienberichten genannt wurden. Tech-Milliardär und Firmenchef Musk soll mit einem Stimmrechtsanteil von mehr als 80 Prozent auch nach dem Börsengang die volle Kontrolle über Spacex behalten.

Basis dafür sind Aktien mit mehr Stimmrechten. Die reinen Geschäftszahlen von Spacex stehen in einem krassen Kontrast zu dem angestrebten Börsenwert. So gab es im vergangenen Jahr rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar (gut 14,8 Mrd Franken). Ein Grund für das Minus sind die hohen Kosten für die Entwicklung der grossen Rakete Starship.

Den Investoren wird die Spacex-Aktie aber als grosse Wette auf die Innovationskraft Musks verkauft - ähnlich wie auch bei dem ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer Tesla. Musk spricht von Flügen zum Mars, einer Stadt auf dem Mond und KI-Rechenzentren im All. Spacex spielt mit seinen Raketen eine Schlüsselrolle für das amerikanische Raumfahrtprogramm. Das Unternehmen betreibt zudem den Satelliten-Internetdienst Starlink.

Musk brachte in Spacex auch seine KI-Firma xAI samt der Online-Plattform X ein. Der Konzern wurde bei dieser Fusion laut Medienberichten insgesamt mit 1,25 Billionen Dollar bewertet





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