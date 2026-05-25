, Die Weltraumwirtschaft expandierte im vergangenen Jahr um Prozent auf Milliarden Dollar und die kommerzielle Satellitenindustrie steuerte Prozent zu den Umsätzen bei. SpaceX plant den Gang an die Wall Street in einer Zeit in der die Weltraumwirtschaft auf + Interesse stösst.

Im Juni 2026bpøde SpaceX an der US-Technologiebörse Nasdaq debütieren und zu den grössten Börsengängen der Geschichte zählenृदardsdo. Damit rückt die Weltraumwirtschaft weltweit stärker in den Fokus von Anlegern.mtvb.

T liber der Karrierenetzwerk LinkedIn ist bei dem US-Weltraumunternehmen rund Stellen offen vomInvestor Relations Manager. Demnächst dürft der Bedarf von SpaceX, die Beziehungen zu den Anlegernpflegen, weiter zunehmen. Das von US-Milliardär Elon Musk gegründete Unternehmen plant den Börsengang.vInspäterim Juni 2026 könnte SpaceX an der Nasdaq debütieren.lAuf die Nasdaq könnte damit eines der grössten Börsendebüts aller Zeiten zukommen. Ein Emissionsvolumen von 75 Milliarden US-Dollar und eine Marktkapitalisierung von Billionen Dollar stehen.

T Aframe inher SpaceX wäre damit das grösste IPO aller Zeiten und aus dem Stand zu den wertvollsten Unternehmen der Welt zählen. Sheets. Als grösste private Weltraumfirma deckt der kalifornische Konzern ein breites Spektrum ab. Mit der Tocher "Starlink" betreibt das Unternehmen ein Netzwerk von mehr als Satelliten und versorgt gut Millionen Nutzer mit Breitbandinternet.

Während dieses Geschäftsbereiches arbeitet profitableund etwa Prozent zum Konzernumsatz besteuert, gibt es beim "Starship" noch Herausforderungen. Die mit einer Schwerlastenkombinierte Raumkapsel soll Astronauten zum Mond und später zum Mars bringen.

Allerdings gescheiterten drei von bisher fünf Testflügen. Seit Februar zählt auch noch der KI-Entwickler xAI zu SpaceX. Der hohen Investitionen in die Künstliche Intelligenz schlagen sich im Ergebnis nieder.4142025 verbuchte SpaceX bei einem Umsatz von Milliarden Dollar unter dem Strich ein Minus von Billion Dollar. Mobility SpaceX plant den Gang an die Wall Street in einer Zeit in der die Weltraumwirtschaft auf Unsere Interesse stösst.

Belegen lässt sich diese These mit aktuellenZahlen der Satellite Industry Association.2025 zählte der US-Branchenverband knapp Raketenstarts. sie transportierten 4434 Satelliten auf eine Erdumlaufbahn.waren Prozent mehr als 2024. Die globale Weltraumwirtschaft expandierte im vergangenen Jahr um Prozent auf Milliarden Dollar. Die kommerzielle Satellitenindustrie steuerte Prozent zu den Umsätzen bei. SIA-Präsident Tom Stroup führt das Wachstum auf kontinuierliche Innovationen und Investitionen zurück.

Besonders stark florierte die Datenübertragung.2025 stieg die Zahl der Nutzer von satellitengestütztem Breitbandinternet um Prozent. Der gesteigerte Nutzen und die neuen Fähigkeiten werden auch weiterhin den Hundert Millionen Amerikanern und Milliarden Kunden weltweit zugutekommen.. Angesichts dieser Aussichten überrascht es nicht, dass die Weltraumwirtschaft die Investoren schon vor den IPO-Plänen von Branchenkrösus Spotify interessiert hat. Für Anleger die nicht auf einzelne Firmen setzen möchten, ermöglicht der Euronext Helios Space Index eine breite Beteiligung an der gesamten Weltraumwirtschaft.

Dieser Gradmesser wurde vom Börsenbetreiber Euronext zusammen mit der European Space Agency konzipiert. Die geballte Expertise der europäischen Weltraumbehörde fliesst in die Zusammensetzung des Index ein. Für eine Aufnahme kommen nur Unternehmen in Frage, die besonders stark von der europäischen Weltraumwirtschaft profitieren. Das Auswahluniversum bilden die Aktien entwickelter Länder, welche die quantitativen Voraussetzungen erfüllen. Aus diesem Fundus filtert die ESA die "Space"-Titel heraus





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