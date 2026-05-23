SpaceX, OpenAI and Anthropic plan IPO for this year

SpaceX, OpenAI, and Anthropic are considering an IPO this year and could potentially raise billions for the group. The experts at Goldman Sachs project that the total amount raised from initial public offerings (IPOs) in the US by various companies this year could reach a record high, amounting to a potential $160 billion. According to market estimates, the total amount raised by SpaceX and other companies could be noteworthy as well.

Die US-Unternehmensgruppe SpaceX, OpenAI und Anthropic plant zum kommenden Jahresende den Börsengang. Sie könnten zusammen einen zweistelligen Milliardenbetrag einfahren. Laut Marktanalysten von Goldman Sachs könnten die Börsenaspiranten bei Investoren insgesamt bis zu 160 Milliarden Dollar einsammeln.

Knapp die Hälfte der Summe wird wohl an SpaceX gehen, der Weltmarktführer im Bereich Raumfahrt. Mit OpenAI und Anthropic stehen weitere Entwickler von künstlicher Intelligenz vor dem Sprung auf die börsenschlagende Börse, deren Schätzungen zufolge ein Emissionsvolumen von etwa 50 Milliarden Dollar erwartet wird. Die nächsten Wochen und Monate werden entscheidend sein, ob die Debüts endlich stattfinden





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