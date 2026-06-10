SpaceX-IPO und Comet-Kursziel: Technologiesektor im Spannungsfeld zwischen Rekordbewertungen und Gewinnmitnahmen

Der Technologiesektor steht vor großen Bewertungsprüfungen: SpaceX plant den größten Börsengang aller Zeiten, während Chipzulieferer Comet von stark steigenden Investitionen in der Halbleiterindustrie profitiert. Gleichzeitig sorgen enttäuschende Prognosen von Broadcom fürfirst Skeptiker. Die UBS erhöht das Kursziel für Comet deutlich - ein Zeichen für anhaltende Zuversicht.

Der Wettbewerb im Technologiesektor bleibt lebhaft: Während der Halbleiter sektor im bisherigen Jahresverlauf um über 70 Prozent gestiegen ist, sorgen enttäuschende Prognosen von Broadcom am Freitag für Sorgen über zu hohe Bewertung en.

Gleichzeitig bereitet das Raumfahrtunternehmen SpaceX den größten Börsengang der Geschichte vor. Es strebt eine Bewertung von 1,75 Billionen Dollar an und will 75 Milliarden Dollar einsammeln. Analysten erwarten, dass Investoren kurz vor dem IPO Gewinne mitnehmen, um Liquidität für die Teilnahme zu schaffen. Im Fokus steht auch der Chipzulieferer Comet.

Die UBS hat das Kursziel von 405 auf 452 Franken angehoben und die Kaufempfehlung bekräftigt. Dies ist das höchste Kursziel am Markt und liegt deutlich über dem Durchschnitt von 344 Franken. Sieben von zehn Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, nur eine zum Verkauf. Die Halbleiterexperten der Grossbank erhöhten ihre Prognosen für die Investitionen der Chipindustrie in Produktionsanlagen für die Jahre 2026 bis 2028 deutlich.

Besonders profitieren dürfte die Halbleitersparte PCT von Comet, die eng mit dem Ausbau der Fertigungskapazitäten für NAND- und DRAM-Speicherchips verbunden ist. Analyst Sebastian Vogel hat seine Gewinnschätzungen je Aktie (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 24 Prozent angehoben. Die positive Einschätzung für Comet basiert auf der erwarteten starken Nachfrage nach Halbleiterequipment. Die Aktie notiert auf Jahressicht bei +58 Prozent, auf Wochensicht jedoch mit einem Minus von 3 Prozent.

Die Gewinnmitnahmen vor dem SpaceX-IPO könnten den kurzfristigen Druck auf die Kurse im Technologiesektor verstärken. Insgesamt bleibt die Stimmung unter den Experten aber überwiegend bullish, insbesondere für Unternehmen, die direkt von den langfristigen Investitionen in die Chipfertigung profitieren. Anleger sollten die Entwicklungen bei SpaceX und die Bewertungsdiskussion im Chipsektor im Auge behalten





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