SpaceX fängt Starship-Oberstufe zurueck

SpaceX gelingt historischer Durchbruch: Elon Musks Raumfahrtunternehmen fängt erstmals die obere Starship-Raketenstufe nach einem Orbitalflug live am Startturm ein.

Dem US-amerikanischen Raumfahrtunternehmen SpaceX ist beim 15. Testflug des Raketensystems Starship ein Meilenstein gelungen. Elon Musk meldete, dass das Unternehmen erstmals die obere Raketenstufe nach einem Flug ins All auf der Erde wieder einfangen konnte. Der Start erfolgte vom Weltraumbahnhof Starbase im texanischen Bundesstaat Texas. Rund 20 Stunden später kehrte das Raumschiff zum Startplatz zurück und wurde sicher von Greifarmen am Startturm aufgefangen.

Historischer Einfang am Startturm

Die erfolgreiche Landung markiert einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zu vollständig wiederverwendbaren Raketensystemen. Nach dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre wurde die obere Raketenstufe von mechanischen Haltevorrichtungen am Turm festgehalten. SpaceX bewertete dieses Ereignis als unglaublichen Erfolg und hob die technische Leistungsfähigkeit des Teams hervor. Der NASA-Chef Jared Isaacman gratulierte dem Unternehmen zu dieser Meisterleistung. Er verglich den präzisen Einfang der Raketenstufe mit fast magischen Fähigkeiten.

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Booster Super Heavy scheitert am Fangversuch

Weniger erfolgreich verlief die Mission für den unteren Booster namens Super Heavy. Dieser rund 70 Meter lange Teil der Rakete sollte ebenfalls von den Turm-Greifarmen aufgefangen werden. Der Versuch schlug jedoch fehl, da der Fangmechanismus nicht wie geplant funktionierte. Stattdessen stürzte der Booster kontrolliert ins Meer und ging in einem großen Flammenball unter. SpaceX gab zunächst keine detaillierten Informationen zu den möglichen Ursachen des technischen Versagens bekannt.

Starlink-Satelliten erfolgreich ausgeliefert

Die obere Raketenstufe, die ebenfalls als Starship bezeichnet wird, erfüllte ihre primäre Aufgabe im Orbit vollständig. Kurz nach dem Start trennte sie sich vom Super-Heavy-Booster und schwenkte in eine stabile Erdumlaufbahn ein. In diesem Orbit setzte die Stufe Satelliten für den Internetdienst Starlink von Elon Musk aus. Anschließend umrundete das Raumschiff mehrfach die Erde, bevor es seinen Wiedereintrittsmanöver einleitete. Dieser Aspekt der Mission bestätigte die Funktionalität des Systems für den kommerziellen Satellitenbetrieb.

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Groesstes Raketenprogramm der Geschichte

Das Starship-Raketensystem ist das größte jemals gebaute System in der Geschichte der bemannten und unbemannten Raumfahrt. Es besteht aus dem 70 Meter langen Booster Super Heavy und der etwa 50 Meter langen oberen Stufe. Zusammen überragt die Konfiguration die Freiheitsstatue in New York deutlich. Beide Komponenten sind so konstruiert, dass sie nach einem Flug zurück zur Erde kehren und wiederverwendbar sind.

Langfristige Ziele und technische Entwicklung

Die Wiederverwendbarkeit bringt erhebliche logistische und finanzielle Vorteile für den Weltraumtransport. Durch die Möglichkeit, Raketen nach jedem Start nicht neu zu bauen, sondern sie erneut zu nutzen, sinken die Kosten pro Mission drastisch. Das System wurde erstmals im April 2023 getestet, wobei es damals bereits Minuten nach dem Start explodierte. Seitdem verliefen die verschiedenen Testflüge unterschiedlich erfolgreich. Der letzte Testflug im September führte erstmals zu einer Erdumlaufbahn, endete jedoch drei Stunden später mit einem kontrollierten Absturz im Pazifik.