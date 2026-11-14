SpaceX fängt Starship-Oberstufe erstmals zur Wiederverwendung zurück

SpaceX erreicht Meilenstein: Elon Musks Starship-Oberstufe wird nach Weltraumflug von Greifarmen am Turm gefangen, während der Booster ins Meer stürzt.

Das US-amerikanische Raumfahrtunternehmen SpaceX hat beim fünfzehnten Testflug des Raketensystems Starship einen historischen Durchbruch erzielt. Erstmals gelang es dem von Elon Musk gegründeten Konzern, die obere Raketenstufe nach einem Flug in die Erdumlaufbahn vollständig wieder einzufangen, um sie für einen erneuten Start vorzubereiten. Dieser Schritt markiert einen wesentlichen Fortschritt in der Entwicklung vollständig wiederverwendbarer Trägersysteme, die langfristig die Kosten der Raumfahrt drastisch senken sollen.

Rund zwanzig Stunden nach dem eigentlichen Start vom Weltraumbahnhof Starbase im US-Bundesstaat Texas kehrte das Raumschiff erfolgreich zurück. Am Startturm warteten massive Greifarme, die das in die Atmosphäre eingetauchte Fahrzeug einfingen. SpaceX bezeichnete diese Leistung als unglaublichen Erfolg und würdigte die enorme Ingenieurskunst und das harte Work des gesamten Teams.

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Einfangoperation und technische Details

Die obere Raketenstufe trennte sich wenige Minuten nach dem Abheben vom Hauptbooster und schwenkte in eine stabile Erdumlaufbahn ein. Dort führte sie ihren primären Auftrag aus: Das Ausschleusen von Satelliten für den Internetdienst Starlink von Elon Musk. Anschließend umrundete das Raumschiff mehrfach die Erde, bevor es den Wiedereintritt in die Atmosphäre absolvierte. Der kontrollierte Einfang durch die mechanischen Greifer am Turm ist ein Prozess, der als fast wie Magie beschrieben wurde.

Die untere Raketenstufe, der rund siebzig Meter lange Booster mit der Bezeichnung Super Heavy, verlief derweil weniger erfolgreich. Der Versuch, auch diesen Teil des Raketensystems am Startturm aufzufangen, misslang. Stattdessen stürzte die massive Stufe kontrolliert ins Meer und ging in einem Flammenball auf. SpaceX gab zunächst keine detaillierten Informationen zu den möglichen Ursachen für den Fehlschlag der zweiten Einfangoperation ab.

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Reaktionen von Elon Musk und der NASA

Elon Musk äußerte sich öffentlich sehr zufrieden über die Leistung seines Teams und die technischen Errungenschaften des fünfzehnten Fluges. Auch hochrangige Vertreter der US-Raumfahrtbehörde NASA reagierten positiv auf die Nachricht. Der NASA-Chef Jared Isaacman gratulierte SpaceX herzlich zum Erfolg und hob hervor, wie wichtig diese Errungenschaft für die zukünftige bemannte Raumfahrt und die Exploration des Weltraums ist.

Die Reaktionen zeigen, wie bedeutsam dieser Meilenstein für die gesamte Branche ist. Die Fähigkeit, beide Teile eines Raketencomplex nach dem Flug zur Erde zurückkehren und wiederverwenden zu lassen, bringt massive logistische und finanzielle Vorteile. Raketen müssen nicht mehr nach jedem Start neu gebaut werden, was die Wiederverwendung von Technologie erheblich effizienter macht.

Größe des Systems und künftige Entwicklungen

Das Starship-System ist das größte je gebaute Raketensystem in der Geschichte der Raumfahrt. Es besteht aus zwei Hauptkomponenten: dem siebzig Meter hohen Booster Super Heavy und der etwa fünfzig Meter langen oberen Raketenstufe. Zusammen ist das System größer als die Freiheitsstatue in New York, was den enormen Umfang dieser Ingenieursleistung unterstreicht.

Der erste Testflug des Raketensystems fand im April 2023 statt und endete bereits wenige Minuten nach dem Start mit einer Explosion. Seither verliefen die Testflüge unterschiedlich erfolgreich. Beim vorherigen Testflug im September erreichte Starship erstmals eine Erdumlaufbahn, stürzte jedoch drei Stunden nach dem Start kontrolliert im Pazifik ab. Die jetzige erfolgreiche Einfangoperation zeigt, dass SpaceX diesen Lernprozess erfolgreich umgesetzt hat und der Weg zu einem vollständig operativen Weltraumsystem geebnet ist.