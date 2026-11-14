SpaceX fängt Starship-Oberstufe erstmals erfolgreich zur Erde zurück

SpaceX gelingt der Fang der Starship-Oberstufe. Während die untere Super-Heavy-Stufe abstürzte, war dies ein Meilenstein für die Wiederverwendbarkeit und die Mars-Missionen von Elon Musk.

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat am 15. Testflug seines riesigen Raketensystems Starship einen bedeutenden historischen Meilenstein erreicht. Zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt fing SpaceX die obere Stufe der Rakete nach einem All-Testflug auf der Erde wieder auf. Dieser Vorgang markiert einen entscheidenden Schritt in Richtung der Vision von Elon Musk, den Mars zu erschließen.

Erfolgreicher Fang der Oberstufe am Startturm

Etwa 20 Stunden nach dem Start kehrte die obere Stufe von Starship zum Weltraumbahnhof Starbase im US-Bundesstaat Texas zurück. Dort wurde sie dort von Greifarmen am Startturm abgefangen und sicher zurückgewonnen. Dies ist das erste Mal, dass SpaceX einen solchen Fangversuch unternahm und damit einen großen Fortschritt für die Wiederverwendbarkeit von Raketen feierte.

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Die Starship-Oberstufe schwenkte kurz nach der Trennung von der unteren Raketenstufe in eine Erdumlaufbahn ein. In dieser Phase setzte sie auch Satelliten für den Internetdienst Starlink von Elon Musk aus. Anschließend umrundete sie mehrfach die Erde, bevor sie zur Landung angesetzt wurde. Der erfolgreiche Fang demonstriert die technische Reife des Systems.

Fehlschlag der unteren Super-Heavy-Stufe

Trotz des Erfolgs der Oberstufe gab es bei dem 15. Testflug auch einen Rückschlag für SpaceX. Eigentlich hätte auch die untere Raketenstufe, der Booster namens Super Heavy, von Greifarmen am Startturm wieder aufgefangen werden sollen. Doch dieser Plan scheiterte, als der Booster zwar kurz nach dem Start zurükehrte, dann aber kontrolliert ins Meer stürzte und in Flammen aufging.

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Angaben zur möglichen Ursache des Fehlschlags machte SpaceX zunächst nicht. Bei drei vorherigen Teststarts hatte das Auffangen der unteren Raketenstufe jedoch geklappt. Der Absturz des Super-Heavy-Booster steht somit im Kontrast zum Erfolg der oberen Stufe. SpaceX arbeitet weiter an der Optimierung beider Raketenteile.

Das Raketensystem und historische Tests

Das Raketensystem Starship ist riesig und sogar größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen. Dazu gehört der etwa 70 Meter lange Booster Super Heavy und die obere Stufe, die ebenfalls Starship genannt wird und rund 50 Meter misst. Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendbar sein sollen.

Das Raketensystem wurde erstmals im April 2023 getestet. Damals explodierte es jedoch nach wenigen Minuten komplett. Die weiteren Tests verliefen unterschiedlich erfolgreich. Zuletzt gab es im September einen Testflug des Starship. Dabei schaffte es das größte jemals gebaute Raketensystem erstmals in eine Erdumlaufbahn.

Zukunftsvisionen und Wettbewerb

Starship stürzte rund drei Stunden später in einem Flammenball kontrolliert in den Pazifik. Trotz dieses Endes war der Flug ein Erfolg, da das Ziel der Wiederverwendbarkeit im Fokus stand. SpaceX verfolgt mit dem System das Ziel, Satelliten zu schicken und eines Tages den Mars zu erreichen. Andere Raumfahrtfirmen in den USA wie Rocket Lab und Blue Origin von Jeff Bezos konkurrieren ebenfalls mit diesen Visionen.