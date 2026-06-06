SpaceX, China und die Weltraum-Rivalität: Die Zukunft des Mondes

Die Weltraum-Rivalität zwischen den USA, China und SpaceX nimmt Fahrt auf. Während SpaceX den Startschuss für die Raumfahrt liefert, plant China eine Mondbasis und verfolgt einen 20-Jahres-Plan für seine Raumfahrtentwicklung. Die USA und die Europäische Weltraumorganisation ESA planen eine Mondlandung bis 2028. Christina Korp, Space Advisor und Mitglied des Astra Carta Advisory Council von König Charles, sieht die Zukunft des Mondes kritisch.

Space X ist erst der Startschuss.

'Die Dinge werden sich jetzt massiv beschleunigen', sagt Christina Korp. Korp, die unter dem Alias 'the Astronaut Wrangler' bekannt ist, arbeitet als Space Advisor und ist Mitglied des Astra Carta Advisory Council von König Charles.

Zudem managte sie über ein Jahrzehnt lang Apollo-11-Astronaut Buzz Aldrin.

'Artemis III wird nächstes Jahr stattfinden, und 2028 folgt Artemis IV. Danach ist der Plan, hoffentlich alle drei Monate auf dem Mond zu landen.

', 'Was als Nächstes passieren wird, ist eine permanente Präsenz auf dem Mond', sagt sie





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