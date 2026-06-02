SpaceX-Börsengang: Milliarden-IPO erschüttert die Märkte

Der Börsengang von SpaceX im Juni mit einer Bewertung von bis zu 2 Billionen Dollar und einem Emissionsvolumen von 75 Milliarden Dollar ist beispiellos. Experten erwarten erhebliche Auswirkungen auf andere Aktien, Indexfonds und den gesamten Markt.

Das Weltraumunternehmen SpaceX, kontrolliert von Milliardär Elon Musk , steht vor einem historischen Börsengang . Im Juni soll der IPO mit einer Bewertung zwischen 1,8 und 2 Billionen Dollar stattfinden, wobei das Unternehmen bis zu 75 Milliarden Dollar einnehmen will.

Dies wäre der größte Börsengang aller Zeiten, weit vor dem bisherigen Rekordhalter Saudi Aramco mit knapp 30 Milliarden Dollar im Jahr 2019. Insgesamt 23 Banken begleiten das Listing, darunter die größten Namen der Finanzwelt. Die schiere Größe dieses Ereignisses wird den Aktienmarkt grundlegend verändern, warnen Experten. Die Effekte werden sich auf vielfältige Weise bemerkbar machen.

Zunächst einmal wird der IPO enorme Liquidität absorbieren. Thierry Borgeat und Patrick Rissi, Co-Gründer des Finanzdienstleisters Arvy, erwarten einen signifikanten Verkaufsdruck und eine Rotation in den Märkten, sobald die 90-tägige Sperrfrist für bisherige Aktionäre abläuft.

Zudem kommen mit möglichen weiteren Mega-IPOs wie OpenAI und Anthropic potenziell mehrere Billionen Dollar neues handelbares Angebot auf den Markt. Dies könnte insbesondere kleinere Unternehmen treffen, die ebenfalls Kapital aufnehmen wollen, da sie sich vorerst hinten anstellen müssen. Eine besondere Dynamik ergibt sich für Anleger von Indexfonds (ETFs). Viele ETFs bilden den technologielastigen US-Aktienindex ab, der nach dem Börsengang von SpaceX neu gewichtet werden muss.

Anleger, die einen solchen ETF kaufen, erwerben damit automatisch auch SpaceX-Aktien. Das kann zu ungewollten Risiken führen, da SpaceX eine volatile Aktie sein dürfte. Portfolioexperten raten daher zur Vorsicht: Mittelfristig bleibt das Musk-Ökosystem interessant, kurzfristig sollten Anleger sich jedoch defensiv positionieren und SpaceX selbst erst mit einem Anlagehorizont von 6 bis 24 Monaten angehen. Die Auswirkungen auf andere Unternehmen sind ebenfalls beachtlich.

Für Tesla, ebenfalls unter Musks Führung, könnte der IPO negative Folgen haben. Manche Analysten befürchten, dass Musks Fokus nun auf SpaceX liegt, was Teslas Aktie belasten könnte. Gleichzeitig gibt es Überlegungen zu einer möglichen Fusion beider Unternehmen, um Synergien zu nutzen, auch wenn die Geschäftsmodelle unterschiedlich sind. Für Nvidia, das SpaceX mit Technologie beliefert, könnte der IPO dagegen positiv sein, da frisches Kapital die Nachfrage stützt.

Die Stimmung im Technologiesektor insgesamt dürfte sich heben, falls SpaceX operativ überzeugt. Zusammenfassend ist der SpaceX-IPO ein Ereignis, das die Finanzwelt nachhaltig prägen wird. Anleger sollten die Entwicklungen genau verfolgen und ihre Portfolios entsprechend anpassen. Die nächsten Monate werden zeigen, ob die hohen Erwartungen gerechtfertigt sind und wie sich die neuen Marktgewichte langfristig auswirken





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