SpaceX-Börsengang macht Elon Musk zum ersten Billionär

Der Börsengang von SpaceX hat Elon Musk zum ersten Menschen mit einem Vermögen von über einer Billion US-Dollar gemacht. Die Aktie legte am ersten Tag um fast 19 Prozent zu, trotz erheblicher Verluste im operativen Geschäft. Musk behält die Kontrolle, während Kritiker die Bewertung als übertrieben ansehen und Demonstrieren gegen die extreme Vermögenskonzentration protestieren.

Am Freitag ging SpaceX, das Raumfahrt unternehmen von Elon Musk , an die Börse. Der erste Handelstag endete mit einem Kursplus von rund 19 Prozent auf etwa 161 US-Dollar pro Aktie.

Durch diesen Börsengang wurde Elon Musk zum ersten Menschen mit einem geschätzten Vermögen von über einer Billion US-Dollar. Musk hält als Gründer und CEO etwa 40 Prozent der Anteile, was nach dem starken Börsenstart einem Wert von mehr als 800 Milliarden US-Dollar entspricht. Gleichzeitig behält er durch Aktien mit höherem Stimmrecht mit über 80 Prozent der Stimmrechte die volle Kontrolle über das Unternehmen. Trotz des enormen Börsenwerts weist SpaceX in den Geschäftszahlen erhebliche Verluste aus.

Im vergangenen Jahr belief sich das Minus auf rund 4,94 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz bei etwa 5 Milliarden lag. Investoren scheinen daher weniger auf den aktuellen Gewinn zu setzen, sondern auf die langfristigen Perspektiven. Das Unternehmen arbeitet an der Rakete Starship, die nach Abschluss der Tests ab der zweiten Jahreshälfte kommerzielle Flüge durchführen und die Kosten für Weltraumtransporte deutlich senken soll. Gleichzeitig sollen mit Starship die Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn gebracht werden.

Kritiker äußern sich skeptisch gegenüber der Bewertung. Der New Yorker Wirtschaftsprofessor Aswath Damodaran, bekannt als Bewertungsexperte, kommentierte die Zahlen ironisch: Als er sie gelesen habe, habe er gedacht, Musks Chatbot Grok habe den Prospekt geschrieben, "weil wir wissen, dass KI zu Halluzinationen neigt".

Zudem gibt es technische Herausforderungen wie die schwierige Kühlung im Weltall trotz niedriger Temperaturen und mögliche Strahlenschäden an Schaltkreisen. Gleichwohl profitieren frühere Investoren enorm vom Börsengang. So hält die Investmentfirma Founders Fund von Peter Thiel etwa drei Prozent, die nach dem Börsengang einen Wert von rund 600 Millionen US-Dollar erreichen. Der Börsengang von SpaceX rief auch politische Reaktionen hervor.

In New York demonstrierten am ersten Handelstag mehrere Menschen gegen Elon Musk und sein Billionenvermögen. Ein Banner trug die Aufschrift "Stop Elon - es braucht keine Billionäre".

Zudem stellten Demonstranten eine große Musk-Puppe auf, um gegen den als Trump-Freund bekannten Unternehmer zu protestieren. Musk selbst hatte bei der Gründung SpaceX eine Erfolgschance von nur zehn Prozent gegeben. Ohne eine Preisspanne vorab festzulegen, ermittelten die Banken den Emissionspreis nach den Börseninteressen. Damit wurde der Börsengang für frühere Geldgeber zu einer äußerst lukrativen Angelegenheit





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