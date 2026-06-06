SpaceX-Börsengang: KI-Boom und geopolitische Ängste

Der SpaceX-Börsengang am Freitag wird zum Lackmustest für den KI-Boom an den Märkten. Zugleich bleibt die Unsicherheit im Nahen Osten hoch. Die Experten der Helaba schreiben, dass die Aktien im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit gut entwickelt sind. Der Rekord-Börsengang von SpaceX kommenden Freitag läute nun die Phase der Gewinnmitnahmen für die Risikokapitalgeber ein.

Der SpaceX-Börsengang am Freitag wird zum Lackmustest für den KI-Boom an den Märkten. Zugleich bleibt die Unsicherheit im Nahen Osten hoch. Auch in der neuen Woche dürften Börsianer zwischen KI-Euphorie und geopolitischen Ängsten schwanken.

Am Ende der Handelswoche zeigt sich für Anleger ein unverändertes Gesamtbild: Der Pfad zu einem Frieden im Nahen Osten bleibt womöglich lang und steinig. Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz lehnte zuletzt eine Waffenruhe im Libanon ab, während Israel einen Truppenabzug ausschloss. Der Iran macht ein Ende der israelischen Angriffe im Libanon zur Bedingung für ein Friedensabkommen mit den USA. Dennoch sorgt die fortwährende Kriegsunsicherheit an den Finanzmärkten immer weniger für eine Zunahme der Risikoaversion - auch dank fortgesetzter KI-Fantasie.

Die Experten der Helaba schreiben: So lag der Aktienmarkt gut im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit, als die Aktien in Konsolidierungsphasen jeweils stark tauchten. Auf Wochenfrist resultierte bei der Schweizer Grossbank ein Plus von 1,4 Prozent. Die Aktien legten in der alten Woche um drei bis sechs Prozent zu. Das alles wird durch das Thema KI überdeckt.

Dessen Sog zieht immer mehr Aktien nach oben, sofern diese direkt oder indirekt vom Bau und Ausrüstung der gewaltigen Rechenzentren profitieren könnten - Halbleiter und deren Produktion, Stromversorgung, Vernetzung, Spezialmaterialien. Auf uns wirkt dies wie das Schlussfeuerwerk der KI-Hausse. Der Rekord-Börsengang von SpaceX kommenden Freitag, bald gefolgt von Anthropic und OpenAI, läute nun die Phase der Gewinnmitnahmen für die Risikokapitalgeber ein.

Er dürfte ein wichtiger Test dafür werden, wie aufnahmefähig die Kapitalmärkte für hoch bewertete Wachstumsunternehmen noch sind, kommentieren die Experten der Schweizer Privatbank Reichmuth. Zugleich könnte das Börsendebüt laut Analyst Timo Emden erneut von den Krisenherden und geldpolitischen Fragezeichen ablenken. Im Fokus steht auch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Mehr Inflation, noch keine Lösung im Iran-Krieg, Unsicherheit weit und breit: Die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde haben ausreichend Gründe, nächste Woche ihren Leitzins zu erhöhen.

Ökonomen und Finanzmarktexperten rechnen fest damit, dass die Notenbanker den Einlagensatz am Donnerstag von 2,0 auf 2,25 Prozent anheben werden - zum ersten Mal seit fast drei Jahren. Die neue Konjunkturdaten-Woche eröffnet am Montag die April-Zahlen für die Auftragseingänge der deutschen Industrie. Nun werde sich zeigen, ob das deutliche Plus im März - wie vom Wirtschaftsministerium vermutet - in erster Linie einem Sondereffekt zuzurechnen war, sagt Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen.

Ebenfalls zum Wochenstart warten Anleger auf das Barometer der Beratungsfirma Sentix für Juni. Dieses zeigt an, wie Börsianer auf die Konjunktur in der Euro-Zone blicken. Am Dienstag folgen Zahlen zur deutschen Industrieproduktion und zum Aussenhandel in Deutschland und China. Im Fokus zur Wochenmitte stehen US-Inflationszahlen für Mai.

Nachdem die US-Verbraucherpreise im März um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen waren und im April um 0,6 Prozent, zeichnet sich laut Experten auch für Mai ein deutlicher Anstieg ab. Insgesamt würden diese Zahlen sicherlich die Debatte am Leben erhalten, ob die US-Notenbank wegen der Inflationsrisiken die Zinsen anhebt, sagt Solveen von der Commerzbank. Wir erwarten allerdings weiterhin nicht, dass es im Offenmarktausschuss für einen solchen Schritt eine Mehrheit geben wird.

Am Donnerstag blicken Börsianer auf den US-Index für die Erzeugerpreise (PPI) im vergangenen Monat. Die von den Produzenten erhobenen Preise gelten als Vorläufer für die weitere Entwicklung der Verbraucherpreise. Zum Wochenschluss werden zudem die endgültigen deutschen Inflationszahlen für Mai veröffentlicht





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