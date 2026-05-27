SP-Zürich: Delegierte entscheiden über Jositsch-Nomination - Badran als Alternative

Die SP-Delegierten im Kanton Zürich stimmen am Donnerstag über die erneute Kandidatur von Ständerat Daniel Jositsch ab. Interne Kritik und ein schwaches Abschneiden in Hearings haben Spekulationen über eine mögliche Kandidatur von Nationalrätin Jacqueline Badran genährt. Die Entscheidung könnte die strategische Ausrichtung der Partei beeinflussen.

Die Sozialdemokratische Partei (SP) des Kantons Zürich steht vor einer richtungsweisenden Entscheidung: Am Donnerstag stimmen die 215 Delegierten darüber ab, ob der bisherige Ständerat Daniel Jositsch erneut für den Ständerat nominiert werden soll.

Jositsch, der seit 2015 im Ständerat sitzt, steht parteiintern zunehmend in der Kritik. Seine Haltung in verschiedenen politischen Fragen weicht immer wieder von der Parteilinie ab, was bei linken und feministischen Kreisen auf Unmut stösst. Insbesondere seine ablehnende Haltung gegenüber einer Verschärfung des Asylrechts und seine zurückhaltende Position in der Europapolitik haben ihm Feinde eingebracht. Hinzu kommen Vorwürfe, er sei zu wenig präsent in der Parteiarbeit und zu stark auf seine eigene Karriere bedacht.

Um die Kritik zu entkräften, fanden in den letzten Tagen in Winterthur und Zürich interne Hearings statt, bei denen Jositsch die Gelegenheit hatte, sich den Fragen der Delegierten zu stellen. Der Erfolg dieser Hearings war laut Parteikreisen jedoch begrenzt. Viele Delegierte blieben skeptisch und forderten eine personelle Alternative. Diese könnte in Jacqueline Badran liegen, der profilierten Nationalrätin aus Zürich.

Badran gilt als linke Ikone und hat sich in den letzten Jahren einen Namen als scharfe Kritikerin der Finanz- und Wirtschaftspolitik gemacht. Sie ist bekannt für ihre pointierten Reden und ihr Engagement für soziale Gerechtigkeit.

Allerdings hat Badran mehrmals betont, dass sie nicht aktiv ein Ständeratsmandat anstrebe. Gegenüber dem Tages-Anzeiger erklärte sie: Ich suche dieses Amt sicher nicht, ich bin sehr glücklich im Nationalrat. Dennoch liess sie durchblicken, dass sie im Falle einer Nomination durch die Partei ihre Pflicht erfüllen würde: Wenn mich die Partei will und mich die Delegierten als beste Kandidatin sehen, würde ich das Amt annehmen. Die Entscheidung der Delegierten könnte weitreichende Folgen haben.

Einerseits geht es um die personelle Aufstellung der SP für die Ständeratswahlen im Herbst, andererseits um die strategische Ausrichtung der Partei. Sollte Jositsch durchfallen, wäre dies ein klares Signal des linken Flügels, dass Abweichungen von der Parteilinie nicht toleriert werden.

Zudem wäre Badran als Ständerätin eine deutliche Verstärkung des linken Lagers in der kleinen Kammer. Allerdings birgt ein Wechsel auch Risiken: Badran müsste ihr Nationalratsmandat aufgeben, und die SP könnte einen Sitz im Nationalrat verlieren. Die Debatten in den Hearings drehten sich daher nicht nur um politische Positionen, sondern auch um taktische Überlegungen. Hinzu kommt die Frage nach dem Verhältnis zur GLP und den Grünen, die im Kanton Zürich ebenfalls stark sind.

Die SP muss sich überlegen, ob sie mit einer klaren linken Kandidatin das bürgerliche Lager herausfordern oder mit einem moderateren Profil wie Jositsch eine breitere Wählerschaft ansprechen will. Die Delegiertenversammlung am Donnerstag wird somit zu einem Test für die innerparteiliche Geschlossenheit. Die Spannung steigt, denn beide Lager haben ihre Argumente. Befürworter Jositschs verweisen auf seine Erfahrung und seine Vernetzung im Bundesbern, während seine Gegner auf die Notwendigkeit einer klaren linken Profilierung pochen.

Am Ende wird das Votum der Delegierten zeigen, welchen Weg die Zürcher SP gehen will. Unabhängig vom Ausgang bleibt die Diskussion ein Beispiel für die anhaltenden Spannungen zwischen Realos und Fundis in der SP, die sich nicht nur auf den Kanton Zürich beschränken, sondern die gesamte Partei betreffen. Die Medien werden die Abstimmung genau verfolgen, und das Ergebnis wird weit über die Kantonsgrenzen hinaus Beachtung finden





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SP Zürich Daniel Jositsch Jacqueline Badran Ständeratswahlen Parteiinterne Kritik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die speziellsten Momente, die besten Spieler: Wir verteilen die Super-League-AwardsDie Meisterschaft ist beendet, Thun ist Meister, Winterthur steigt ab – wer aber schafft es in unsere Top 11? Und vor allem: Wer ist der beste Spieler der Saison? Jetzt in unserem Fussballpodcast.

Read more »

Die speziellsten Momente, die besten Spieler: Wir verteilen die Super-League-AwardsDie Meisterschaft ist beendet, Thun ist Meister, Winterthur steigt ab – wer aber schafft es in unsere Top 11? Und vor allem: Wer ist der beste Spieler der Saison? Jetzt in unserem Fussballpodcast.

Read more »

Die speziellsten Momente, die besten Spieler: Wir verteilen die Super-League-AwardsDie Meisterschaft ist beendet, Thun ist Meister, Winterthur steigt ab – wer aber schafft es in unsere Top 11? Und vor allem: Wer ist der beste Spieler der Saison? Jetzt in unserem Fussballpodcast.

Read more »

Die Familie Cornaro übernimmt die vollständige Kontrolle über die Cornèr Bank AGLugano (ots) - Die Familie Cornaro, Erbin des Bankgründers Dr. Vittorio Cornaro, hat den bisher von der Familie Piotrkowski-Dollfus gehaltenen Anteil von 19,6% erworben und...

Read more »