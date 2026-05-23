SP Rorschach Stadt am See: Keine Bewegung in der Altersstrategie

Die SP Rorschach Stadt am See kritisiert die Verzögerung bei der Entwicklung der Altersstrategie für die Region Rorschach und fordert politische Impulse und konkrete Massnahmen. Gleichzeitig sieht sie politische Stillstände und traut es nicht, sich tiefer in die Themen einarbeiten zu müssen.

Mit einer Resolution zur Altersstrategie fordert die SP Rorschach Stadt am See unter anderem Transparenz über den Prozess. Sie mahnt die Dringlichkeit an und will konkrete Massnahmen sehen.

Es geht ihr zu langsam voran mit der Altersstrategie für die Region Rorschach. An ihrer Hauptversammlung hat die Partei eine Resolution verabschiedet: "Schluss mit dem Zögern - Altersstrategie Region Rorschach jetzt!

". Die Fakten lägen seit 2022 auf dem Tisch, die Region Rorschach steuere auf einen massiven Engpass in der Altersversorgung zu. Trotz der Gründung einer regionalen Arbeitsgruppe vor vier Jahren unter der Leitung von Rorschacherberg und Gemeindepräsident Patrick Trochsler herrscht politischer Stillstand. Es ist die Rede von Führungsversagen, von Verschleppung statt Vorsorge





tagblatt_ch / 🏆 32. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ältersstrategie Rorschach Stadt Am See Politik Daumen Chowdhury El Mousseni Blauer Max Kanton St.Gallen Familienávala

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Weg vom Techkonzern: Stadt Zürich testet Open-Source-Alternative für Microsoft 365Die Stadt hat eine Open-Source-Alternative zu Microsoft 365 untersucht. Noch erfüllt die Software «openDesk» nicht alle Anforderungen.

Read more »

Stadt Zürich plant nächste Sperrzone für Autos – für 8,6 Millionen FrankenDie Stadt Zürich will zwei Strassen in der Innenstadt in Fussgängerzonen verwandeln – und streicht dafür 43 Parkplätze. Das sorgt beim Gewerbe für Kritik.

Read more »

Stadt Bern BE: Cupfinal mit Fanmarsch sorgt für Sperrungen und VerkehrschaosAm Sonntag wird im Stadion Wankdorf der Schweizer Cupfinal zwischen dem FC Stade Lausanne-Ouchy und dem FC St. Gallen ausgetragen. Aufgrund des grossen Besucheraufkommens sowie eines bewilligten Fanmarsches kommt es in Bern zu Strassensperrungen und Einschränkungen für den Verkehr.

Read more »

Stadt Bern schließt das Schwimmbecken im KleefeldDie Stadt Bern schließt das Schwimmbecken im Kleefeld, obwohl sich der Stadtrat am Donnerstag erneut dagegen ausgesprochen hat.

Read more »