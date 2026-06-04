SP-Delegierte verbannen Daniel Jositsch aus Wahlkampf - Zukunft des Ständerats bleibt ungewiss

Nach einer kritischen Delegiertenversammlung der Zürcher Sozialdemokratischen Partei verliert Daniel Jositsch die Unterstützung für seine Kandidatur 2027. In einer Pressekonferenz betont er, bis Ende 2027 im Ständerat zu bleiben, prüfe jedoch Optionen von einer unabhängigen Kandidatur bis zum Parteiwandel oder Rückzug.

Die Zürcher SP steht vor einer bislang ungekannten innerparteilichen Krise, weil ihr langjähriger Ständerat Daniel Jositsch nach einer kritischen Delegiertenversammlung künftig nicht mehr im Wahlkampf der Partei auftreten soll.

Die Delegierten haben Mitte September entschieden, dass Jositsch bei den anstehenden Ständeratswahlen 2027 keine Unterstützung mehr erhält. Dieser Beschluss fiel nach intensiven Debatten über seine angeblich eigenwillige Positionierung innerhalb des sozialliberalen Flügels der Partei und über heftige Kritik an seinem Verhalten in der Bundesratswahl von 2023. Noch am selben Tag lud Jositsch zu einer Pressekonferenz ein, die in den Räumlichkeiten des Kaufmännischen Verbands Zürich stattfand, dessen Präsident er ebenfalls ist.

Dort machte er deutlich, dass er bis zum Ende seiner Amtszeit im Ständerat, also bis Ende 2027, im Amt bleiben werde, und betonte, dass er den Beschluss der Partei zunächst analysieren wolle, bevor er über seine weitere politische Zukunft informiert. Gleichzeitig ließ er offen, dass er sowohl eine erneute Kandidatur als parteiloser Kandidat, einen Wechsel zu einer anderen Partei wie der FDP oder GLP als auch einen vollständigen Rückzug aus der Politik in Erwägung ziehe.





Die öffentliche Debatte wurde weiter befeuert, als Eva Herzog, ebenfalls SP‑Ständerätin, Jositsch vorwarf, einen "politischen Rundumschlag" zu vollziehen, der mehr mit persönlichen Auseinandersetzungen innerhalb der Zürcher Kantonalpartei zu tun habe als mit inhaltlichen Differenzen. Herzog betonte, dass es unangebracht sei, sich als einziger Vertreter sozialliberaler Positionen zu präsentieren, und bezeichnete dieses Auftreten als anmaßend.

In ähnlicher Weise kritisierte ein Teil der kantonalen SP‑Fraktion Jositsch dafür, dass er während seiner langen politischen Laufbahn - von 2007 bis 2015 im Nationalrat und seit 2015 im Ständerat - immer wieder von der Parteilinie abgewichen sei, was insbesondere bei den Juso‑Mitgliedern Unmut ausgelöst habe.



Trotz der massiven Kritik gibt es innerhalb der SP noch Stimmen, die Jositsch unterstützen.

So deutete die Kantonsrätin Badran, die kurz vor der Delegiertenversammlung als mögliche Kandidatin für das Ständeratsamt ins Spiel gebracht worden war, ihre Bereitschaft an, im Falle eines Parteiwunsches und einer Entscheidung der Delegierten selbst zu kandidieren. Ihr Auftritt im Schauspielhaus, bei dem sie Jositsch scharf kritisierte, zeigte jedoch, dass die Fronten innerhalb der Partei angespannt bleiben.

Während einige Mitglieder hoffen, dass Jositsch trotz des Parteiausschlusses als überparteilicher Kandidat antreten könnte, warnen andere vor einer Spaltung, die die Glaubwürdigkeit der SP in Zürich langfristig schwächen könnte. Die kommenden Monate werden zeigen, ob sich Jositsch für einen Wechsel zu einer liberalen Partei entscheidet, als unabhängiger Kandidat antreten möchte oder den Rückzug aus der Politik wählt - eine Entscheidung, die nicht nur seine persönliche Zukunft, sondern auch das Kräfteverhältnis im Schweizer Parlament nachhaltig beeinflussen könnte





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