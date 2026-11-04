SP Baselland nominiert Schweizer und Koller für Regierungsrat 2027

Die SP Baselland stellt Kathrin Schweizer und Adil Koller als Kandidaten für die Regierungsratswahlen im April 2027 auf. Ziel ist der Sitz von Anton Lauber.

Die Sozialdemokratische Partei (SP) im Kanton Basel-Landschaft hat ihre Aufstellung für die bevorstehenden Regierungsrat swahlen bekannt gegeben. Am vergangenen Mittwoch in Gelterkinden nominierte die Parteibasis zwei prominente Kandidaten für das höchste Exekutivamt des Kantons. Neben der bisherigen Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer wird auch der Fraktionspräsident Adil Koller um einen Sitz in der Regierung werben.

Nominierung im Detail und Ergebnisse

Kathrin Schweizer ist bereits seit längerem im Amt der Sicherheitsdirektorin tätig und stösst nun zur SP-Delegation. Ihr Kollege Adil Koller konnte sich bei der Delegiertenversammlung in einem spannenden Prozess durchsetzen. Er erhielt dabei 119 Stimmen, während seine Konkurrentin Pascale Meschberger 21 Stimmen auf sich vereinigen konnte. Parteisekretärin Yasmine Perrinjaquet bestätigte das Resultat gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

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Adil Koller bringt langjährige politische Erfahrung in die Nominierung ein. Seit dem Jahr 2017 sitzt er im Landrat und gehört damit zu den erfahrensten Politikern der Kantonsversammlung. Zudem war er bereits einmal Parteipräsident und ist seit dem Jahr 2025 als Fraktionschef der SP-Landratsfraktion aktiv. Diese Positionen unterstreichen seine Kompetenz im legislativen Bereich des Kantons.

Politische Ziele und Gegner

Das strategische Ziel der SP Baselland ist klar umrissen. Mit diesen beiden Kandidaten will die Partei den Sitz erobern, den der amtierende Finanz- und Kirchendirektor Anton Lauber nicht mehr besetzen wird. Lauber, der der Mitte-Partei angehört, tritt bei den Wahlen im April 2027 nicht mehr an. Das genaue Datum der Wahl wurde bereits festgelegt und steht im Kalender.

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Hintergrund dieser Offensive ist die Situation der SP im aktuellen Kantonsparlament. Nach der Ersatzwahl für den Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber muss sich die Partei wieder neu positionieren. Derzeit amtierender Amtsinhaber in diesem Ressort ist Matthias Liechti von der SVP. Die SP möchte ihre Präsenz im Regierungsrat wieder stärken und sich gegen die etablierten Mitte- und SVP-Positionen durchsetzen.

Auswirkungen und nächster Schritt

Die Aufstellung der Kandidaten ist ein entscheidender Schritt zur Vorbereitung auf den Wahlkampf. Für die Wählerinnen und Wähler im Kanton Basel-Landschaft bedeutet dies, dass die SP mit zwei profilierten Namen in den Wettbewerb geht. Kathrin Schweizer bringt Expertise im Sicherheitsbereich ein, während Adil Koller Erfahrungen in der Gesetzgebung und Parteiführung mitbringt.

Die Gegner auf Seiten der übrigen Parteien sind ebenfalls bereits benannt. Die Freisinnige Volkspartei (FVP) hat ebenfalls zwei Kandidaten nominiert. Zusätzlich zu Bildungsdirektor Markus Eigenmann tritt auch Christine Frey auf dem Ticket der Freisinnigen an. Dies verdeutlicht die hohe Spannung und den kompetitiven Charakter der kommenden Wahlen.

Die Wahlen zum Regierungsrat finden im April 2027 statt. Bis dahin werden die Kandidaten und die Parteien ihre Programme schärfen und um jede Stimme kämpfen. Die SP Baselland hofft mit der Kombination aus erfahrener Direktion und starkem Fraktionschef, das politische Gleichgewicht im Kanton neu zu justieren und ihre Interessen wirksam in die Exekutive einzubringen.