Benjamin Smith, CEO von Air France-KLM, positioniert den sozialen Frieden als strategischen Vorteil gegenüber der Lufthansa Group. Während Konkurrenten mit Streiks kämpfen, setzt Smith auf Dialog und Stabilität, um sich bei Übernahmen wie der TAP besser zu positionieren.

Die Luftfahrt branche befindet sich in einem permanenten Wandel, wobei der Wettbewerb zwischen den großen europäischen Konzernen wie der Lufthansa Group und Air France-KLM stetig an Intensität gewinnt. Benjamin Smith, der Vorstandsvorsitzende von Air France-KLM, hat in einer aktuellen Analyse den sozialen Frieden innerhalb eines Unternehmens als einen der entscheidenden Wettbewerbsvorteile identifiziert.

Während die Lufthansa Group in jüngster Zeit mit massiven Arbeitskämpfen durch die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Ufo zu kämpfen hatte, die zu zahlreichen Flugausfällen und erheblichem wirtschaftlichem Schaden führten, setzt Smith auf eine Strategie der Versöhnung und des Dialogs. Er betont, dass es seit seinem Amtsantritt im Jahr 2018 sein vorrangiges Ziel war, das Vertrauen der Belegschaft zurückzugewinnen, nachdem vorangegangene Streikwellen den Konzern rund eine Milliarde Euro gekostet hatten. Durch Investitionen in Gehaltserhöhungen und eine engere Einbindung der operativen Bereiche konnte Air France-KLM eine Phase der Stabilität einleiten, die sich laut Smith direkt in den finanziellen Ergebnissen widerspiegelt. Die Auswirkungen dieser unterschiedlichen Managementansätze zeigen sich besonders deutlich im Kampf um strategische Marktanteile, etwa bei der geplanten Übernahme der portugiesischen Fluggesellschaft TAP. Gewerkschaften blicken derzeit äußerst kritisch auf die Lufthansa Group, da die Befürchtung besteht, dass dort praktizierte gewerkschaftsfeindliche Strukturen auf weitere Unternehmen übertragen werden könnten. Ein Schreiben der portugiesischen Pilotengewerkschaft an die Regierung unterstreicht die Besorgnis über unethische Praktiken, die den sozialen Frieden gefährden könnten. Vor diesem Hintergrund positioniert sich Benjamin Smith geschickt: Er sieht in der Stabilität und dem sozialen Zusammenhalt bei Air France-KLM ein mächtiges Argument für den Expansionskurs. Das Unternehmen plant nicht nur die Übernahme von TAP, sondern strebt auch eine signifikante Beteiligung an der SAS an, um ein schlagkräftiges europäisches Netzwerk mit Drehkreuzen in Paris, Amsterdam, Kopenhagen und Lissabon zu etablieren. Smith ist überzeugt, dass nur durch den Aufbau solcher europäischer Champions die Konkurrenz auf dem globalen Markt erfolgreich abgewehrt werden kann. Abseits dieser strategischen Übernahmen bleibt der Luftverkehrssektor ein Schauplatz technischer und operativer Herausforderungen. Während in Europa die sozialen Bedingungen die politische Agenda dominieren, konkurrieren Hersteller wie Boeing, IAI und Northrop Grumman in völlig anderen Bereichen, etwa bei der Überwachung strategisch wichtiger Regionen wie der Arktis mit hochkomplexen Systemen wie dem Saab Global Eye. Gleichzeitig sorgt der menschliche Faktor in der Branche immer wieder für Schlagzeilen, etwa wenn Kapitäne bei ihrem Abschiedsflug von der Karriere riskante Manöver vollziehen, die regulatorische Konsequenzen nach sich ziehen, oder wenn Sponsoring-Verträge zwischen Fluggesellschaften und Sportverbänden für kontroverse Diskussionen sorgen. Diese Mischung aus geopolitischer Relevanz, betriebswirtschaftlicher Kalkulation und menschlichen Emotionen macht die Luftfahrt zu einem der komplexesten Sektoren der globalen Wirtschaft. Der Fokus von Air France-KLM auf den innerbetrieblichen Frieden verdeutlicht dabei, dass Nachhaltigkeit in der Luftfahrt nicht nur ökologische, sondern zwingend auch soziale Komponenten beinhalten muss, um langfristig erfolgreich und gegenüber externen Schocks widerstandsfähig zu bleiben





aeroTELEGRAPH / 🏆 39. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Air France-KLM Lufthansa Group Arbeitskampf Luftfahrt Unternehmensstrategie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Air India erhält erste Boeing 787-8 mit komplett erneuerter KabineDie indische Nationalairline hat ihre erste umfassend modernisierte Boeing 787-8 vorgestellt. Das Flugzeug mit dem Kennzeichen VT-ANT ist das erste von insgesamt 26, die im Rahmen eines groß angelegten Retrofit-Programms vollständig überarbeitet werden.

Read more »

Wikkelhäuser gegen Wohnungsnot: Holz-Siedlung auf Industrie-DachMit «Wikkelhäusern» gegen die Wohnungsnot

Read more »

Air Transat stellt zwei Europastrecken auf ganzjährig um - und baut Winterprogramm deutlich ausDer kanadische Ferienflieger erweitert sein Angebot für den Winter 2026/27 mit vier neuen Strecken und mehr Ganzjahresverbindungen. Neu ins Programm kommen Québec - San José, Toronto - Fort-de-France, London (Ontario) - Puerto Plata sowie Charlottetown - Punta Cana.

Read more »

Chef von Air France-KLM sagt, weshalb der soziale Frieden so wichtig istAir France-KLM ist einer der großen Konkurrenten der Lufthansa Group in Europa. Chef Benjamin Smith hat sich nun indirekt zu den Streiks bei Lufthansa geäußert und erklärt, warum er den sozialen Frieden für einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil hält - auch im Kampf um die Übernahme von Tap.

Read more »

Marke Fischer Air gehört gar nicht Unternehmer Václav FischerNach mehrmaligem Verschieben sollte die eigentlich im Herbst abheben. Doch es gibt ein großes Unternehmen, das etwas dagegen hat.

Read more »

Pilotenverband fordert Reform bei medizinischer Zulassung in den USADie Pilotengewerkschaft Air Line Pilots Association Alpa drängt auf eine Reform der medizinischen Zulassungsverfahren für Pilotinnen und Piloten in den USA. Hintergrund ist ein Gesetzesvorhaben, das den Umgang mit psychischer Gesundheit in der Luftfahrt verbessern soll.

Read more »