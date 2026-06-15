Southwest Airlines hebt Beschränkungen für Kabinen-Jumpseats auf und führt eine jährliche Schulungspflicht ein, nachdem die ursprüngliche Regelung, die nur Flugbegleitern den Zugang erlaubte, von der Mechanikergewerkschaft angefochten wurde. Der Konflikt unterstreicht die Bedeutung von Jumpseat-Reisen für Airline-Mitarbeiter in den USA.

Bei Southwest Airlines führen ungenutzte Jumpseat s in der Kabine zu erneuten Diskussionen unter den Mitarbeitenden. Die Fluggesellschaft hat beschlossen, freie Kabinen- Jumpseat s künftig wieder allen berechtigten Beschäftigten auf Reisen zugänglich zu machen.

Diese Entscheidung betrifft Mechaniker, Bodenpersonal und andere Mitarbeitergruppen, während die Flugbegleitergewerkschaft verärgert reagiert. Ursprünglich hatte Southwest im März die Regeln geändert und die Jumpseats ausschließlich Flugbegleitern vorbehalten. Die Gewerkschaft der Kabinencrews argumentierte, dass diese Sitze im Arbeitsbereich der Crews lägen und nur entsprechend geschultes Personal dort sitzen sollte.

Zudem seien Kabinencrews für Evakuierungen im Notfall ausgebildet. Die Gewerkschaft der Mechaniker legte jedoch Beschwerde ein, da ihr Tarifvertrag vorschreibt, dass ihre Mitglieder beim Zugang zu Jumpseats nicht benachteiligt werden dürfen. Nach diesem Einspruch hob Southwest die Beschränkung wieder auf. Ab sofort können alle berechtigten Mitarbeitenden die Sitze nutzen, wenn ein Flug ausgebucht ist.

Gleichzeitig führt die Airline eine jährliche Schulungspflicht ein. Künftig müssen Interessierte ein kurzes Computertraining zu Abläufen, Verhaltensregeln und Notfallverfahren absolvieren, um einen Kabinen-Jumpseat nutzen zu dürfen. Der Streit verdeutlicht, wie wichtig solche Reisemöglichkeiten für Airline-Mitarbeitende in den USA sind. Laut Gewerkschaftsangaben nutzt fast ein Drittel der Southwest-Crews Jumpseats, um zu ihren Einsatzorten zu pendeln.

In einer separaten Entwicklung baut Southwest nach dem Aus von Spirit Airlines seine Präsenz in Las Vegas und Orlando weiter aus. Zudem gab es einen Vorfall in Nigeria, wo ein Privatjet auf einer Straße außerhalb des Flughafens Asaba landete. Später startete das Flugzeug eigenmächtig, was zu Ermittlungen der Luftfahrtbehörden führte. Ein weiteres Thema ist Papst Leo XIV.

, der bei einem Flug über Spanien von einem Kampfjet eskortiert wurde und dabei einen Platz auf einem Jumpseat erhielt. Schließlich inspirierte ein Motorausfall über Utah Mike Patey dazu, ein Buschflugzeug mit einer Turboprop-Turbine auszustatten, was zu einem beliebten Flugzeug führte. Ein polnisches Startup plant nun, dieses Konzept zur Serienreife zu bringen





aeroTELEGRAPH / 🏆 39. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Southwest Airlines Jumpseat Flugbegleiter Mechaniker Gewerkschaft Mitarbeiterreise Kabinencrew Schulungspflicht

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hawaiian Airlines startet Moana-Sonderlackierungen und ändert FlugzeugdesignDrei Flugzeuge von Hawaiian Airlines erhalten spezielle Lackierungen zum Disney-Film Moana. Gleichzeitig modernist die Airline ihr Erscheinungsbild: Der Iata-Code HA verschwindet und Piloten müssen ihre Bärte abrasieren.

Read more »

United Airlines führt eine Euro-Business-Class einIn Europa gang und gäbe, in den USA nahezu unbekannt: der freie Mittelsitz in der Business Class. United Airlines plant, dieses Konzept im Airbus A321XLR einzuführen, allerdings nicht in der teuersten Klasse. Der Grund überrascht.

Read more »

Vorschlag zur Erhöhung des Zivildienstes bei WehrdienstverweigerungEin Gesuch soll es Wehrpflichtigen ermöglichen, vom Militär in den Zivildienst zu wechseln, jedoch mit dem Faktor 1,5 mehr Zivildiensttagen pro verbleibendem Militärtag. Die Regelung würde eine jährliche Einsatzpflicht und ein Verbot von medizinstudienbedingten Einsätzen einführen. Befürworter warnen vor Personalverlust für die Armee, Gegner befürchten massive Einbußen beim sozialen und kulturellen Beitrag des Zivildienstes.

Read more »

Zürich stimmt für Einkommenslimiten bei preisgünstigen WohnungenDie Stimmberechtigten der Stadt Zürich haben die neue Verordnung zur Vergabe von preisgünstigen Wohnungen mit 57,1 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Die Regelung legt Einkommenslimiten beim Einzug fest und gilt für private Vermieter bei Auf- und Umzonungen.

Read more »