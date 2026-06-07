Southwest Airlines Boeing 737-700 mit Problemen am rechten Triebwerk zurück in Austin

Ein Boeing 737-700 der Billigairline musste kurz nach dem Start in Austin zum Ausgangsflughafen zurückkehren, weil die Besatzung Probleme mit dem rechten Triebwerk meldete. Das Flugzeug erreichte nach dem Start lediglich rund 13.000 Fuß Höhe, bevor die Piloten die Rückkehr einleiteten. Nach der Landung inspizierten Flughafenfeuerwehr und Techniker das Flugzeug und fanden Metallteile und Beschädigungen am rechten Triebwerk.

Eine Boeing 737-700 der Billigairline musste kurz nach dem Start in Austin zum Ausgangsflughafen zurückkehren. Sie war am Donnerstag (4. Juni) als Flug WN1380 nach Phoenix unterwegs, als die Besatzung Probleme mit dem rechten Triebwerk meldete.

Das 21 Jahre alte Flugzeug von Southwest Airlines erreichte nach dem Start lediglich rund 13.000 Fuß Höhe, bevor die Piloten die Rückkehr einleiteten. Wegen ungünstiger Wetterbedingungen musste es zunächst Warteschleifen fliegen und sank dabei auf etwa 5000 Fuß. Rund 40 Minuten nach dem Abflug landete sie sicher wieder in Austin. Nach der Landung inspizierten Flughafenfeuerwehr und Techniker das Flugzeug.

Dabei wurden nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA Metallteile und Beschädigungen am rechten Triebwerk festgestellt. Eine Triebwerksbrandwarnung habe es während des Fluges nicht gegeben





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