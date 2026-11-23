South African Airways setzt die Lieferung von 28 neuen Maschinen ab 2032 aus. Gründe sind Konflikte und Kosten. Die Airline verlängert stattdessen Leasingverträge für Airbus-Flotte.

South African Airways hat die lang geplante Beschaffung von 28 neuen Flugzeugen vorerst gestoppt. Das ursprüngliche Programm sah die Lieferung von 16 Langstrecken- und zwölf Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen vor, deren Auslieferung ab dem Jahr 2032 begonnen hätte. Die betroffenen Flugzeughersteller wurden offiziell über die Aussetzung des Ausschreibungsverfahrens informiert, wie lokale Medien berichten. Dies markiert eine signifikante Wende in der strategischen Ausrichtung der staatlichen Fluggesellschaft Südafrika s.

Grimme Gründe für die Aussetzung

Als primäre Gründe für die temporäre Stopplung führt South African Airways die negativen Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die globale Reisefrage an. Zusätzlich belasten die stark steigenden Treibstoffkosten das operative Geschäft der Airline erheblich. Anhaltende Lieferverzögerungen bei den Flugzeugherstellern verschärfen die Situation weiter und machen eine zeitnahe Integration neuer Maschinen unmöglich.

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Die unsichere geopolitische Lage hat dazu geführt, dass die Prognosen für die Passagierzahlen auf Langstreckenrouten massiv nach unten korrigiert wurden. South African Airways muss daher ihre Kapitalbindung im Bereich der Flottenerneuerung zurückhalten, um die Liquidität in dieser fragilen Phase zu sichern. Die Entscheidung ist somit eine direkte Reaktion auf die aktuellen makroökonomischen und sicherheitspolitischen Gegebenheiten.

Strategischer Fokus auf Leasingverlängerung

Statt in neue Großbestellungen zu investieren, will South African Airways bestehende Leasingverträge verlängern. Konkret betrifft diese Maßnahme vier Airbus A320-200 Maschinen. Die Laufzeiten dieser Verträge zwischen November 2026 und Februar 2027 auslaufenden Leasingvereinbarungen sollen angepasst werden, um den Flugbetrieb aufrechtzuerhalten.

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Diese Strategie zielt darauf ab, die operative Kapazität kurzfristig zu stabilisieren, ohne neue langfristige Verbindlichkeiten einzugehen. South African Airways betreibt derzeit insgesamt 19 Flugzeuge. Die bestehende Flotte besteht dabei aus 15 Airbus A320-200, zwei A330-300 und zwei A340-300 Modellen.

Die Verlängerung der Leasingverträge für die bestehenden Airbus A320-200 Modelle ist ein pragmatischer Schritt, um die Lücken im Flugplan zu schließen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lieferzeitverzögerungen der Hersteller in den kommenden Jahren entwickeln werden. Bis dahin konzentriert sich die Airline auf die Optimierung ihres bestehenden Maschinenparks.

Staatliche Unterstützung und Privatisierung

South African Airways benötigt weiterhin staatliche Unterstützung, um die finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Zuerst ist dabei die Erteilung einer Staatsgarantie für das Unternehmen vorgesehen. Weitere Geldspritzen sind nicht ausgeschlossen, was auf die anhaltende finanzielle Fragilität der Airline hinweist.

Der südafrikanische Staat nimmt einen neuen Anlauf für die Privatisierung von South African Airways. Die Aussetzung der Flugzeugbestellung könnte Teil einer umfassenden Restrukturierung sein, die die langfristige Überlebensfähigkeit der nationalen Flagcarrier sichern soll. Investoren erwarten von der Airline eine klare und kosteneffiziente Flottenstrategie.

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Die Kombination aus gestoppten Bestellungen, verlängerten Leasingverträgen und dem Wunsch nach Staatsgarantien zeigt, dass sich South African Airways in einer tiefgreifenden Transformation befindet. Die nächsten Schritte werden maßgeblich davon abhängen, wie schnell sich die globale Nachfrage nach Langstreckenflügen wieder erholt und ob die Privatisierungsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden können.