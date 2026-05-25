Die 16. Sousiwanderung fand am Samstag mit 340 Teilnehmern statt und war das erste Mal im Aargau. Die Gruppe zog von Mutschellen über Berikon und Zufikon nach Bremgarten, wo sie ein Konzert gaben.

Bei der 16. Sousiwanderung zogen die Guggenmusik er von Mutschellen über Berikon und Zufikon bis nach Bremgarten – begleitet von Basstönen. Es war ein ungewöhnliches Bild, und ungewöhnliche Töne: 340 Sousaphon istinnen und Sousaphon isten aus verschiedenen Guggemusiken aus der ganzen Schweiz wanderten am Samstag von der Kreisschule Mutschellen nach Berikon und Zufikon nach Bremgarten.

Wenn sie spielten, war der Bass weit herum zu hören. Es war die 16. Sousiwanderung und die erste im Aargau. Es war ein friedlicher Tag, der ohne Zwischenfälle verlief, die Route ist gut angekommen.

Zwar freute man sich über das schöne Wetter, doch mit dem Gewicht eines Sousaphons auf den Schultern kam manch einer ganz schön ins Schwitzen – natürlich war aber für Verpflegung und Abkühlung gesorgt. Um 17.40 Uhr startete die Gruppe für den letzten Abschnitt durch die Bremgarter Altstadt. Stephan Troxler, Stadtpräsident von Bremgarten und selbst ehemaliger Sousaphonist bei der Guggenmusik Sädelgeischter, liess es sich nicht nehmen, bis ins Casino mitzulaufen, inklusive Instrument.

Der Tag fand schliesslich seinen Ausklang im Bauwagen, inklusive eines Konzerts der Gruppe Brasskalation. Die Crazy Hoppers hatten bereits etwas früher ihren Auftritt. Viele der Sousaphonisten liessen den Abend in Bremgarten ausklingen und schleppten ihr Instrument erst spätabends nach Hause. Die Teilnehmer zogen in einer Marschmusik durch den Schwyzer Talkessel und hatten so viele Teilnehmer wie noch nie.

Die Sousiwanderung fand zum zehnten Mal statt und war ein besonderes Ereignis





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