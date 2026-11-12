Sonova hebt Prognose für 2026/27 an: Starke Gewinne durch Phonak

Hörgerätehersteller Sonova steigert Umsatz und Gewinn deutlich. Das Unternehmen erhöht die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026/27 aufgrund starker Nachfrage im Hörgerätegeschäft und erfolgreicher KI-Produkteinführungen.

Hörgeräte hersteller Sonova meldet für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2026/27 ein deutlich gestiegenes Wachstum. Das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in der Schweiz hat, hob am Donnerstag die Prognose für das Gesamtjahr an, nachdem die Umsatzzahlen die Erwartungen übertrafen. Der operative Erfolg wird vor allem durch das traditionelle Hörgeräte geschäft getrieben, während der Bereich der Cochlea-Implantate vorübergehend Rückgänge verzeichnete. Diese Entwicklung unterstreicht die Marktdominanz von Sonova im Sektor der nicht-invasiven Hörhilfen und die erfolgreiche Einführung innovativer KI-gestützter Produkte.

Umsatzwachstum durch Phonak und neue KI-Plattform

Der Umsatz von Sonova kletterte in den ersten sechs Monaten bis Ende September auf 1,83 Milliarden Franken. Dies entspricht einem Plus von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bezogen auf Lokalwährungen, die auch der eigenen Unternehmensguidance zugrunde liegen, fiel das Wachstum mit 7,5 Prozent sogar noch stärker aus. Der Haupttreiber für diese Zahlen war das Geschäft mit Hörgeräten, das sowohl im Großhandel als auch im Einzelhandel erhebliche Gewinne verzeichnen konnte. Sowohl die verkauften Mengen als auch die durchschnittlichen Verkaufspreise stiegen in beiden Bereichen an. Insbesondere im Großhandel setzte Sonova seine positive Entwicklung fort und fügte laut eigenen Angaben im elften Quartal in Folge Marktanteile hinzu. Besonders dynamisch entwickelte sich dabei der asiatisch-pazifische Raum, der ein zweistelliges Umsatzplus verbuchte. Auch in Nordamerika, der Region EMEA sowie in Lateinamerika steigerte Sonova seine Einnahmen spürbar. Bei der Analyse des Produktportfolios hebt Sonova die erfolgreiche Markteinführung der Phonak Audéo EON hervor. Diese neue Hörgeräteplattform verfügt über eine integrierte Echtzeit-KI und hat die internen Erwartungen der Entwickler bereits übertroffen.

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Rückgang bei Cochlea-Implantaten belastet Teilbereich

Anders als das profitable Hörgerätegeschäft entwickelte sich der Bereich der Cochlea-Implantate rückläufig. Der Umsatz in diesem Segment sank in Lokalwährungen um 10,2 Prozent auf 117,4 Millionen Franken. Als Hauptgründe für diese Einbußen nannte Sonova rückläufige Systemverkäufe in China und den USA. In China belastete das Geschäft speziell die neue Preisreform, bekannt als Volume-Based Procurement (VBP), die zu strengeren Preismechanismen führte. Zudem gingen die Verkäufe von Upgrades und Zubehör im Vorfeld der Einführung des neuen Prozessors Integro zurück, da Kunden abwarteten. Diese Faktoren führten zu einer vorübergehenden Schwächung des innovativen Implantatgeschäfts, das im Vergleich zum klassischen Hörgerätebereich einen kleineren Anteil am Gesamtumsatz hat. Dennoch bleibt dieser Bereich ein wesentlicher Bestandteil des Produktportfolios von Sonova, auch wenn kurzfristige regulatorische und konjunkturelle Herausforderungen bestehen.

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Gewinnsteigerung und neue Kern-EBIT-Margen

Im Vergleich zu den Einnahmen legte Sonova auf der Gewinnseite noch stärker zu. Zur Erinnerung: Seit dem aktuellen Geschäftsjahr richtet Sonova seine Profitabilitätsziele auch neu am Kern-EBIT aus. Dieser lag nach den ersten sechs Monaten bei 384 Millionen Franken. In Lokalwährungen entspricht dies einem Anstieg von 22,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Die damit verbundene Marge beträgt 20,9 Prozent, während sie im Vorjahr bei 18,4 Prozent lag. Diese signifikante Steigerung der Rentabilität zeigt, dass Sonova nicht nur mehr verkauft, sondern auch die Effizienz und Margenstärke im Geschäft ausbauen konnte. Die von der Nachrichtenagentur AWP befragten Analysten haben ihre Erwartungen weitestgehend übertroffen. Die bessere Margenentwicklung trägt wesentlich zur Übererfüllung der finanziellen Ziele bei und stärkt das Vertrauen der Märkte in die strategische Ausrichtung des Unternehmens.

Angepasste Prognose für das Gesamtjahr 2026/27

Angesichts des starken ersten Halbjahres strebt Sonova für das Gesamtjahr 2026/27 nun zu konstanten Wechselkursen ein Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent an. Zuvor hatte das Unternehmen eine Bandbreite von 5 bis 8 Prozent prognostiziert. Dies stellt eine deutliche Aufwertung der Erwartungen dar. Auch die Ziele für den Kern-EBIT wurden nach oben korrigiert. Das Unternehmen strebt nun eine Steigerung von 10 bis 13 Prozent an, was eine Anhebung der vorherigen Prognose von 7 bis 10 Prozent bedeutet. Diese angepassten Zielwerte spiegeln die positive Entwicklung im Hörgerätegeschäft wider und die erwartete Erholung oder Stabilisierung in den anderen Segmenten. Sonova zeigt sich damit zuversichtlich, die gesteckten Ziele für das Geschäftsjahr 2026/27 nicht nur zu erreichen, sondern möglicherweise zu übertreffen, was die starke Marktstellung und die Innovationskraft des Unternehmens unterstreicht.