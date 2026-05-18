Sonova erfüllt Umsatz- und Gewinnziele, erhöht Dividende

Sonova, ein Schweizer Hörgeräteunternehmen, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 sowohl den Umsatz als auch den Gewinn erreicht, was zu einer höheren Dividende für die Aktionärinnen und Aktionäre führt. Der Umsatz des fortgeführten Geschäfts lag bei 3,61 Milliarden Franken, ein Minus von 0,2 Prozent. In Lokalwährungen erzielte Sonova ein Plus von 5,9 Prozent. Der normalisierte Betriebsgewinn (EBITA) stieg um 3,7 Prozent auf 811 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte ein tieferer Gewinn nach Steuern von 546 Millionen Franken.

Sonova hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 bei Umsatz und Gewinn die eigenen Ziele erfüllt. Die Aktionärinnen und Aktionäre des Schweizer Hörgeräte konzerns sollen nun eine höhere Dividende erhalten.

Der Umsatz des fortgeführten Geschäfts lag bei 3,61 Milliarden Franken, ein Minus von 0,2 Prozent. In Lokalwährungen erzielte Sonova ein Plus von 5,9 Prozent. Der normalisierte Betriebsgewinn (EBITA) stieg um 3,7 Prozent auf 811 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte ein tieferer Gewinn nach Steuern von 546 Millionen Franken.

Sonova sieht für 2026/27 ein Wachstum des konsolidierten Umsatzes von 5 bis 8 Prozent an und strebt für die Profitabilität das Core-Ebit an. Dieser soll im laufenden Jahr um 7 bis 10 Prozent zulegen





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sonova Umsatz Gewinn Dividende Hörgeräte Audiological Care

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

10 Milliarden Franken für freiwillige CO2-EntfernungÜber 500 Unternehmen und Privatpersonen weltweit haben Zertifikate für die CO2-Entfernung gekauft. Sie bezahlten dafür über zwölf Milliarden US-Dollar (rund 10 Milliarden Franken), wie Daten des Onlineportals «CDR.fyi» zeigen.

Read more »

GC-Fans feiern den 4:3-Sieg vor der Busse von 52'300 FrankenDie Grasshoppers müssen für unvorhersehbare Vorkommnisse bei einem Meisterschaftsspiel im Februar den Bundesverband mit 52'300 Franken bestrafen. Gleichzeitig bekommt GC auch sonst kein gutes Image. GC wird von der Disziplinarkommission der Swiss Football League (SFL) wegen des Wurfs einer Knallpetarde ins Spielfeld und des Abfackelns von Pyros mit harten Sanktionen belegt. Diese Vorfälle ereigneten sich bereits im Februar.

Read more »

Strafe der Liga: GC muss wegen Derby-Krawallen über 50’000 Franken Busse bezahlenDie Disziplinarkommission der SFL bestraft die Grasshoppers für Vorfälle beim Meisterschaftsspiel gegen den FC Zürich. Der Club will nun per Video die Täter identifizieren und Massnahmen verhängen.

Read more »

Wurf einer Petarde im Derby: GC mit über 50'000 Franken gebüsstHier finden Sie die wichtigsten Neuigkeiten aus dem Schweizer Fussball.

Read more »