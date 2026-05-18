Sonova erfüllt Geschäftsziele und plant Rekorddividende

Der Schweizer Hörgerätekonzern Sonova hat im Geschäftsjahr 2025/26 seine Umsatz- und Gewinnziele erreicht, wobei der normalisierte Betriebsgewinn (EBITA) um 3,7 Prozent auf 811 Millionen Franken stieg. Das Unternehmen plant eine höhere Dividende für die Aktionäre und strebt für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 5 bis 8 Prozent an.

Der Schweizer Hörgeräte konzern Sonova hat im Geschäftsjahr 2025/26, das Ende März endete, seine Ziele bei Umsatz und Gewinn erreicht. Der Umsatz im fortgeführten Geschäft betrug 3,61 Milliarden Franken, was einem leichten Rückgang von 0,2 Prozent entspricht.

In lokalen Währungen verzeichnete Sonova jedoch einenAnstieg von 5,9 Prozent, womit das Unternehmen seine Zielvorgabe zwischen 5 und 9 Prozent erfüllt hat. Das Wachstum wurde insbesondere durch das Wholesale- und Retail-Geschäft sowie das Audiological Care-Geschäft angetrieben, das zu nachhaltigen Marktanteilsgewinnen führte. Damit übertraf Sonova das Marktwachstum nach eigenen Angaben deutlich. Im Rahmen einer Strategieüberprüfung hatte Sonova bereits Ende März bekannt gegeben, diesen Geschäftsbereich zu veräußern.

Der normalisierte Betriebsgewinn (EBITA) stieg um 3,7 Prozent auf 811 Millionen Franken. In lokalen Währungen wäre das Plus sogar bei 17,3 Prozent gelegen. Die entsprechende Marge erreichte 22,5 Prozent, was einem Anstieg von 2,3 Prozentpunkten in lokalen Währungen und 0,8 Prozentpunkten in Schweizer Franken entspricht. Diese Differenz spiegelt einmalige Rechtskosten, Altverpflichtungen und strategische Maßnahmen sowie tiefere akquisitionsbedingte Kosten wider.

Im Ergebnis resultierte jedoch ein tieferer Gewinn nach Steuern von 546 Millionen Franken (Vorjahr: 565 Millionen Franken). Sonova hat damit weitgehend die Erwartungen der von der Nachrichtenagentur AWP befragten Analysten erfüllt, wobei diese wegen des Verkaufs des Consumer-Hearing-Bereichs unterschiedliche Vergleichszahlen hatten. Für die Aktionärinnen und Aktionäre stellt das Unternehmen aus Stäfa eine höhere Dividende in Aussicht. Diese soll 4,70 Franken betragen, nach 4,40 Franken im Vorjahr.

Laut Sonova handelt es sich um die höchste Ausschüttung in der Unternehmensgeschichte. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 strebt Sonova bei konstanten Wechselkursen ein Wachstum des konsolidierten Umsatzes von 5 bis 8 Prozent an. Bei der Profitabilität richtet das Unternehmen seine Ziele nun am Core-Ebit aus, der im bereits laufenden Jahr um 7 bis 10 Prozent steigen soll





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sonova Hörgeräte Umsatzwachstum Dividende Gewinn

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sonova erfüllt Umsatz- und Gewinnziele, erhöht DividendeSonova, ein Schweizer Hörgeräteunternehmen, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 sowohl den Umsatz als auch den Gewinn erreicht, was zu einer höheren Dividende für die Aktionärinnen und Aktionäre führt. Der Umsatz des fortgeführten Geschäfts lag bei 3,61 Milliarden Franken, ein Minus von 0,2 Prozent. In Lokalwährungen erzielte Sonova ein Plus von 5,9 Prozent. Der normalisierte Betriebsgewinn (EBITA) stieg um 3,7 Prozent auf 811 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte ein tieferer Gewinn nach Steuern von 546 Millionen Franken.

Read more »

Sonova setzt nach solidem Jahr weiter auf MarktanteilsgewinneSonova hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 bei Umsatz und Gewinn die eigenen Ziele erfüllt. Die Aktionärinnen und Aktionäre des Schweizer Hörgerätekonzerns sollen nun eine höhere Dividende erhalten.

Read more »

Sonova erfüllt im Geschäftsjahr 2025/26 die Analystenerwartungen weitestgehendDer Hörgerätehersteller Sonova setzt nach einem solidem Jahr weiter auf Marktanteilsgewinne.

Read more »

Ryanair steigert Jahresgewinn um 40 Prozent und will in Albanien, Italien, Marokko, die Slowakei und Schweden wachsenEuropas größter Billigflieger hat im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) einen Rekordgewinn erzielt. Der Nettogewinn stieg vor Sondereffekten um 40 Prozent auf 2,26 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte er 1,61 Milliarden Euro verdient. Die Passagierzahl erhöhte sich trotz verspäteter Flugzeuglieferungen um vier Prozent auf 208,4 Millionen Reisende.

Read more »