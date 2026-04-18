Sonnwendfeier in Oensingen: Kritik an Feuerwerk im Naturschutzgebiet nimmt zu

Die grösste Feuerwerksveranstaltung der Schweiz, die Sonnwendfeier in Oensingen, steht wegen ihrer Lage in einem Naturschutzgebiet und der damit verbundenen Auswirkungen auf Flora und Fauna in der Kritik. Eine Petition fordert eine Reduzierung der Dauer und eine Verlagerung des Veranstaltungsortes, um die Natur zu schützen. Das Organisationskomitee verteidigt die Tradition.

Das alljährliche Feuerwerk im März in Oensingen SO, bekannt als die Sonnwendfeier, ist das grösste in der Schweiz und ein beeindruckendes Spektakel. Doch gerade die diesjährige Austragung am 21. März hat heftige Kritik auf sich gezogen, insbesondere da der Veranstaltungsort in einem sensiblen Naturschutzgebiet liegt.

Mehrere kleinere Brände brachen während des Events aus, welche die Feuerwehr zwar rasch unter Kontrolle bringen konnte, jedoch die Besorgnis von Anwohnern und Umweltschützern verstärkten. Diese Vorfälle haben dazu geführt, dass eine Petition lanciert wurde, die eine Anpassung dieser traditionsreichen Veranstaltung fordert. Das Hauptanliegen der Petition ist der Schutz der Natur und der Tierwelt im betroffenen Schutzgebiet. Die Initianten schlagen vor, die Dauer des Feuerwerks von rund einer Stunde auf 16 Minuten zu verkürzen. Des Weiteren wird gefordert, dass die Feierlichkeiten zukünftig nicht mehr im Naturschutzgebiet stattfinden, sondern auf das Areal eines Schulgeländes verlegt werden. Die Befürworter der Petition sehen gerade die Durchführung im Naturschutzgebiet und während der empfindlichen Brut- und Setzzeit als problematisch an. Alexandra Horsch, Präsidentin der Grünen Thal Gäu, äusserte gegenüber TeleM1: «Die Frühlingszeit ist sehr wichtig für die Wildtiere», da diese in dieser Periode besonders störungsanfällig seien. Weiterhin wird kritisiert, dass das Feuerwerk über die Jahre hinweg immer grössere Dimensionen angenommen hat. Der Aufbau beinhaltet grosse Feuerwerkskörper, deren Transport teilweise per Helikopter erfolgt, was die ökologischen Bedenken weiter verstärkt. Das Organisationskomitee der Sonnwendfeier weist die Kritik jedoch teilweise zurück. OK-Präsident Thomas Bader betonte gegenüber TeleM1, dass eine Verkürzung der Dauer auf acht Minuten pro Verein die Tradition beeinträchtigen würde und wahrscheinlich dazu führen würde, dass weniger Besucher kämen. Die Debatte über die Sonnwendfeier wird auch in den sozialen Medien lebhaft geführt. Während einige das Feuerwerk als «nicht mehr zeitgemäss» bezeichnen und sogar drastische Massnahmen wie eine finanzielle Sanktion für Befürworter vorschlagen, verteidigen andere die Veranstaltung vehement. Sie heben den Wert des Feuerwerks als «immaterielles Kulturerbe» hervor und betonen, dass solche gelebten Traditionen einen wichtigen Beitrag zur kollektiven Erinnerung und zum Gefühl der Zusammengehörigkeit sowie Identität leisten, wie ein Nutzer auf Social Media ausführte. Die Kontroverse verdeutlicht den Spagat zwischen dem Erhalt von Traditionen und dem wachsenden Bewusstsein für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Diejenigen, die das Feuerwerk verteidigen, argumentieren, dass die wirtschaftlichen und sozialen Vorteile für die Region nicht unterschätzt werden dürfen. Die Einnahmen aus dem Event und die Anziehungskraft für Besucher seien für die lokale Gemeinschaft von grosser Bedeutung. Sie sehen die Möglichkeit, durch verantwortungsbewusstes Handeln und gezielte Schutzmassnahmen die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, anstatt die Tradition gänzlich abzuschaffen. Die Diskussion dreht sich also um die Frage, wie ein Gleichgewicht zwischen kulturellem Erbe und ökologischer Verantwortung gefunden werden kann, ohne eine der beiden Seiten zu vernachlässigen. Die ausgebrochenen Bodenfeuer während des diesjährigen Anlasses wurden laut Angaben der Feuerwehr durch die trockenen Bedingungen und die vorherrschende Bise begünstigt, wie die Solothurner Zeitung berichtete. Rund 160 Feuerwehrleute waren im Einsatz, unterstützt von sechs Tanklöschfahrzeugen und fünf Motorspritzen, um die Brandherde unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Nacht hinein, etwa bis zwei Uhr morgens. Erschwerend kam hinzu, dass sich ein Feuerwehrmann im unwegsamen Gelände am Fuss verletzte und mittels eines Rega-Helikopters geborgen werden musste. Diese Ereignisse unterstreichen die physischen Herausforderungen, denen sich die Einsatzkräfte stellen müssen, und verdeutlichen die potenziellen Gefahren, die mit solchen Grossveranstaltungen verbunden sind, insbesondere wenn sie in naturräumlich anspruchsvollen Umgebungen stattfinden. Die Vorfälle werfen erneut die Frage nach der Eignung des Ortes für ein derartiges Spektakel auf und stärken die Argumente derer, die eine Verlagerung der Sonnwendfeier fordern. Die Sicherheit der Einsatzkräfte sowie der Schutz der Natur und der Anwohner stehen hier im Vordergrund. Die Tatsache, dass die Brände unter den gegebenen Umständen ausbrachen, zeigt, dass selbst mit grossem Aufwand die Risiken nicht vollständig eliminiert werden können. Es wird deutlich, dass eine gründliche Neubewertung der Risikofaktoren und möglicher Alternativen unabdingbar ist, um zukünftige Vorfälle dieser Art zu vermeiden und gleichzeitig die Belange des Umweltschutzes und der öffentlichen Sicherheit zu berücksichtigen





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