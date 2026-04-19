Sonntagsnews: Drogen auf Baustellen, Kritik an Fischer und Eigenheime nur für Reiche

Die Sonntagszeitung berichtet über den zunehmenden Drogenkonsum auf Baustellen, die Kritik an Patrick Fischer wegen Einhaltung von Regeln und die Prognose, dass Eigenheime bald nur noch für die Elite erschwinglich sein werden. Zudem wird ein Fall von mutmasslichem Kindesmissbrauch in Biel thematisiert.

Die Schweiz er Sonntagszeitung beleuchtet eine Reihe brisanter Themen, die die Gesellschaft bewegen. Im Fokus steht dabei der zunehmende Konsum harter Drogen wie Kokain und Amphetamine auf Baustellen, der laut Gewerkschaft Unia und Personalvermittlern ein offenes Geheimnis darstellt. Als Hauptursache wird der steigende Druck auf die Bauarbeiter genannt, aber auch die hohe Verfügbarkeit und der tiefe Preis der Substanzen spielen eine Rolle.

Der Baumeisterverband sieht zudem gesellschaftliche Tendenzen als treibende Kraft hinter diesem besorgniserregenden Trend. Ein konkretes Beispiel für die Problematik lieferte der Rückbau des Kernkraftwerks Mühleberg, wo Kokainspuren auf einer Toilette entdeckt wurden und zwei Mitarbeiter entlassen werden mussten. Diese Entwicklung steht im krassen Gegensatz zu früheren Zeiten, in denen auf Baustellen eher Alkohol konsumiert wurde. In einem weiteren Bericht gerät der ehemalige Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer ins Visier von Anne Lévy, der Direktorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Lévy kritisiert Fischers Handeln scharf und betont, dass Regeln einzuhalten seien. Sie führt an, dass Fischer auch ohne Impfung an den Olympischen Spielen in China hätte teilnehmen können, wenngleich dies mit Quarantäne verbunden gewesen wäre. Andere Sportler hätten diesen Weg beschritten. Lévy verteidigt gleichzeitig die umfangreichen Impfstoffbestellungen der Schweiz. Sie argumentiert, dass zu Beginn der Pandemie ein harter Wettbewerb um Impfstoffe herrschte und es unklar war, welche Firmen die besten Produkte entwickeln würden. Eine zu geringe Bestellung oder die Wahl des falschen Impfstoffs hätte gravierende Folgen haben können. Die Schweiz hat insgesamt 61 Millionen Dosen gekauft, wovon 17 Millionen in der Schweiz verimpft und 8 Millionen an andere Länder gespendet wurden. Der Rest wurde teilweise vernichtet oder nicht bezogen, aber bezahlt. Lévy rechtfertigt diese strategische Ausrichtung als auf Sicherheit bedacht, die es ermöglichte, die gesamte Bevölkerung mehrfach zu impfen und somit schwere Krankheitsverläufe, Hospitalisierungen und Todesfälle zu reduzieren. Auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen seien gelindert worden, was der Schweiz die schnellere Aufhebung strenger Massnahmen ermöglichte. Ein drittes Kernthema der Sonntagsberichterstattung ist die Zukunft des Eigenheims in der Schweiz. Für viele junge Schweizerinnen und Schweizer bleibt der Traum vom eigenen Haus unerfüllt, nicht zuletzt wegen der explodierenden Immobilienpreise. Experten und Politiker sind sich einig: Bis 2040 wird das Einfamilienhaus voraussichtlich nur noch einer wohlhabenden Elite vorbehalten sein. Markus Meier, Direktor des Hauseigentümerverbands, prognostiziert eine Stagnation oder gar einen Rückgang der Einfamilienhäuser, begründet durch die weiter steigenden Baulandpreise. SP-Nationalrätin Jacqueline Badran hebt hervor, dass immer mehr Kapital um den knappen und nicht vermehrbaren bebaubaren Boden konkurriert. Die Aussichten für angehende Hausbesitzer sind somit düster. Zusätzlich zu diesen Themen wird ein Fall von mutmasslichem Kindesmissbrauch in Biel aufgedeckt. Ein 63-Jähriger steht vor Gericht, weil er sich wiederholt an einem vierjährigen Mädchen vergriffen haben soll. Brisant ist hierbei, dass dem Beschuldigten, obwohl er einschlägig vorbestraft ist, Ersatzmassnahmen wie ein Tätigkeitsverbot im Kontakt mit Minderjährigen angeordnet wurden. Dennoch blieb er Präsident eines Trachtenvereins, dem auch eine Kinder- und Jugendtanzgruppe angegliedert ist, und stand noch vor wenigen Monaten mit Minderjährigen auf der Bühne. Ein interner Bericht des Bieler Regionalgerichts vom August 2025 kritisiert die schwammige Formulierung der Ersatzmassnahmen, die eine Kontrolle durch das Gericht unmöglich mache. Der Verein hat nach einer Anfrage des «SonntagsBlick» einen Eintrag auf seiner Website gelöscht, der ihn als Co-Präsidentin der Trachtengruppe auswies. Der Beschuldigte selbst beteuert, sich jederzeit strikt an die Ersatzmassnahmen gehalten zu haben





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