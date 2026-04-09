Sonniges Wetter in der Schweiz: Hochdruckbrücke dominiert, leichte Störung am Freitag

Die Schweiz erlebt sonniges Wetter, das von einer Hochdruckbrücke beeinflusst wird. Eine schwache Störung am Freitag bringt vorübergehend feuchtere Luft. Regionale Unterschiede und wichtige Tipps für den Tag.

Eine Hochdruckbrücke, die sich von Skandinavien über den Alpenbogen bis nach Südeuropa erstreckt, dominiert das Wetter geschehen in der Schweiz bis zum Donnerstagabend. Diese Wetter lage bringt trockene und milde Luft ins Land, die durch eine nördliche Höhenströmung angezogen wird. Am Freitag wird eine schwache Störung vor allem die zentralen und östlichen Landesteile streifen.

Dies führt zu einem vorübergehenden Zustrom feuchterer und etwas weniger milder Luft auf die Alpennordseite, verursacht durch eine nordwestliche Strömung. Es ist also eine interessante Wetterentwicklung zu beobachten, die sowohl sonnige Abschnitte als auch kurzzeitige Veränderungen mit sich bringt. Das Wetter bietet eine Mischung aus Sonnenschein, Wolken und Wind, abhängig von der Region und der Tageszeit.\Die Wetterprognose für die Deutschschweiz, Nord- und Mittelbünden verspricht überwiegend sonniges Wetter. Allerdings sind vor allem im Osten einige hohe Wolkenfelder zu erwarten, und am Nachmittag können sich über den Bergen Quellwolken bilden. Die Temperaturen in den Niederungen liegen am frühen Morgen zwischen 1 und 6 Grad, wobei in Muldenlagen schwacher Bodenfrost möglich ist. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 20 bis 24 Grad an. In den Bergen wird im Tagesverlauf mässig auffrischender West- bis Nordwestwind erwartet. Die Nullgradgrenze liegt bei etwa 3000 Metern. Für die Westschweiz und das Wallis ist ebenfalls sonniges Wetter vorhergesagt. Am Morgen können lokale Nebelfelder auftreten, und am Nachmittag werden sich in den Bergen einige Quellwolken bilden. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 5 und 8 Grad und steigen am Nachmittag auf etwa 24 Grad. Am Abend ist teils mässiger Nordwestwind zu erwarten, der in den Bergen schwach bis mässig weht. Die Nullgradgrenze liegt hier bei etwa 3200 Metern. An der Alpensüdseite und im Engadin ist am Vormittag im Südtessin mit einigen tiefen Wolkenfeldern zu rechnen, ansonsten scheint die Sonne bei einigen hohen Wolkenfeldern. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 7 und 13 Grad und am Nachmittag bei etwa 22 Grad. Im Oberengadin wird die Höchsttemperatur um 13 Grad liegen. In den Bergen weht mässiger Nordwestwind, und die Nullgradgrenze liegt bei etwa 3300 Metern. Die unterschiedlichen Wetterbedingungen in den verschiedenen Regionen erfordern eine angepasste Planung für den Tag.\Es gibt einige wichtige Hinweise, die es bei den aktuellen Wetterbedingungen zu beachten gilt. Achten Sie am Morgen auf mögliche Nebelfelder, insbesondere im Strassenverkehr, und fahren Sie vorsichtig. Planen Sie leichte Kleidung für den Nachmittag ein, da die Temperaturen deutlich ansteigen werden. Denken Sie an Sonnenbrille und Sonnenschutz, da die UV-Strahlung bei klarem Himmel erhöht ist. In den Bergen ist auf auffrischenden Wind zu achten, daher sollten Sie entsprechende Kleidung mitnehmen. Nutzen Sie die stabilen Wetterbedingungen, indem Sie frühzeitig Outdoor-Aktivitäten beginnen. Die Tipps für das sonnige Frühlingswetter umfassen die Verwendung von Sonnencreme, auch bei milder Luft, da die UV-Strahlung bereits stark ist. Wählen Sie leichte Kleidung und planen Sie morgens gegebenenfalls eine dünne Jacke ein. Trinken Sie ausreichend, besonders bei Aktivitäten im Freien. Berücksichtigen Sie morgendlichen Nebel im Mittelland bei der Verkehrsplanung. Dies ist perfektes Wetter für Spaziergänge oder Radtouren, legen Sie jedoch Pausen im Schatten ein. Achten Sie in den Bergen auf wechselnde Temperaturen. Werden Sie kostenlos Mitglied bei Dein Wetter in der Schweiz und erleben Sie das Wetter live, teilen Sie Fotos und Videos und gestalten Sie den Wetterbericht von morgen aktiv mit. In der Facebook-Gruppe Dein Wetter in der Schweiz laden Leserreporterinnen und Leserreporter täglich aktuelle Fotos hoch, direkt aus dem Geschehen. Ausgewählte Bilder erscheinen im Wetterbericht von Polizei.news unter Wetterimpressionen von gestern und heute. Machen Sie mit, diskutieren Sie mit und machen Sie besondere Momente sichtbar. Teilen Sie jetzt Ihre Fotos und beteiligen Sie sich an der Community





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