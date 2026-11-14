Sonja Rutz Landfrauenküche Küssnacht am Rigi Sägemehl Rindsfilet

Sonja Rutz überrascht bei der Landfrauenküche mit innovativer Zubereitung. Vom Sägemehl-Mantel für das Rindsfilet bis zur improvisierten Sauerampfer-Tarte.

Die Landwirtschaftsfamilie Rutz aus Küssnacht am Rigi im Kanton Schwyz präsentiert sich in der Sendung Landfrauenküche von SRF mit einem modernen Familienmodell und kulinarischen Experimenten. Sonja Rutz und ihr Mann Hampi Rutz leben ihre Aufgabenverteilung flexibel und entkoppeln dabei die Rollen von traditioneller Erwartungshaltung. Die Sendung zeigt nicht nur die Arbeitsaufteilung auf dem Betrieb, sondern auch die kreative Herangehensweise an die Vorbereitung eines komplexen Menüs unter Medienbeobachtung.

Familienmodell und Rollenverteilung auf dem Hof

Der Landwirtschaftsbetrieb der Familie Rutz befindet sich oberhalb von Küssnacht am Rigi SZ und wird von Sonja und Hampi Rutz gemeinsam bewirtschaftet. Im Sommer ist Hampi auf der Seebodenalp tätig, während Sonja den Betrieb im Tal im Talschritt betreut. Diese räumliche und zeitliche Trennung der Arbeitsgebiete ermöglicht es beiden Partnern, sich voll auf ihre jeweiligen Aufgaben zu konzentrieren, ohne sich gegenseitig im Weg zu stehen.

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Im Winter kehrt sich diese Aufteilung um. Hampi übernimmt die Verantwortung für den Hof, den Haushalt und die drei gemeinsamen Kinder. In dieser Phase arbeitet Sonja als Pflegefachfrau auswärts. Diese rotationale Aufgabenteilung ist für die Familie und die drei Kinder Ladina, Isabelle und Damian eine Selbstverständlichkeit. Weder die Eltern noch die Kinder sehen in dieser Verteilung ein Problem oder einen Konfliktfaktor.

Sonja Rutz beschreibt dieses Modell mit dem Satz, dass beide Partner alle Rollen übernehmen müssen können. Diese Praxis stellt eine Alternative zu den oft starren Rollenbildern in der landwirtschaftlichen Praxis dar. Die Familie Rutz demonstriert, dass unterschiedliche Wege existieren, um einen Betriebsalltag mit einer Familie unter einen Hut zu bringen, ohne dass dies zu Schäden oder Konflikten führt.

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Beim Kochen zieht Sonja und Hampi Rutz jedoch eine klare Grenze. Gemeinsam bereiten sie die Mahlzeiten nicht vor, da sie sich dabei gegenseitig stören würden. Das gemeinsame Kochen gilt in der Ehe nicht als zwingende Aufgabe, die gemeinsam meistern werden muss. Stattdessen harmonieren die beiden auf der Tanzfläche nach dem Essen, was auf ein gutes privales Miteinander jenseits der Küche hindeutet.

Kreative Zutaten von Kari Rutz und Wald

Eine zentrale Rolle bei der Menüzusammenstellung spielt Sonjas Vater Kari Rutz. Er wird in der Berichterstattung als Wetterschmöcker beschrieben, der die Natur besser lesen kann als eine digitale Wetter-App. Für das Landfrauenessen beschränkte er sich nicht auf die Nutzung von Kräutern aus dem eigenen Garten, sondern trug mit einer ganzen Fichte zum Konzept bei. Konkret lieferte er das Sägemehl dieses Baumes als ungewöhnliches Küchenutensil.

Das Prinzip, Zutaten aus dem eigenen Garten und der direkten Umgebung zu nutzen, ist bei der Landfrauenküche Standard. Sonja Rutz ging jedoch einen Schritt weiter und holte ein Stück Wald in die Küche. Die Idee, die Fichte und ihr Sägemehl in den Garprozess zu integrieren, gilt als originell und erfordert Mut zu unkonventionellen Methoden. Diese Herangehensweise prägt den Charakter des Gerichts und unterscheidet es von klassischen Zubereitungen.

Die Speisekarte beginnt mit karamellisiertem Geissenkäse, der auf einem Salat aus Wiesen- und Gartengrün serviert wird. Dazu kommt ein Dressing auf Basis von Waldhonig und geröstete Walnüsse. Als Hauptgang folgt ein Rindsfilet, das in Rotweinsauce, begleitet von Kroketten und frischem Gartengemüse, angerichtet wird. Die Komponenten spiegeln die Verfügbarkeit von lokalen Ressourcen wider.

Sägemehl-Mantel und der Garprozess

Die Zubereitung des Rindsfilets stellt den technischen Höhepunkt der Sendung dar. Sonja Rutz packt das Fleisch in einen Mantel, der aus Brotteig, Fichtensägemehl und Wacholderbeeren besteht. Dieser Mantel dient nicht dem Verzehr, sondern gibt dem Fleisch während des Garens sein spezifisches Aroma ab. Die Methode ist für viele Beobachter neu und erzeugt Neugierde auf das Ergebnis.

Die Reaktion einer der Landfrauen auf den Geschmack des Gerichts ist prägnant. Sie vergleicht das kulinarische Erlebnis mit einem Schwingfest im Mund. Diese Metapher trifft den intensiven Geschmackseindruck, den die Kombination aus Fleisch, Räucheraromen und Säure erzeugt. Die Bewertung zeigt, dass das Experiment im Geschmack erfolgreich war, auch wenn die Optik des Mantels nicht zum Essen gedacht war.

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Der Mantel erfüllt seine Funktion bereits vor dem Servieren. Sobald das Filet auf dem Teller landet, ist die Schale entfernt. Dieser Schritt ist Teil des Konzepts, bei dem die Präsentation und der Prozess im Vordergrund stehen. Die Landfrauen konzentrieren sich dabei auf den Geschmack und die texturalen Eigenschaften des Fleisches, das durch das spezielle Garverfahren beeinflusst wurde.

Improvisation beim Dessert und finale Eindrücke

Beim Dessert zeigte sich Sonja Rutz flexibel und improvisationsbereit. Die ursprünglich geplante Sauerampfer-Tarte gefiel ihr optisch nicht. Anstatt auf die optische Perfektion zu bestehen, entschied sie sich, das Gericht im Glas zu servieren. Diese Entscheidung wird als vernünftige Lösung bewertet, die Priorität auf den Geschmack legt und die Gastgeberin vor Stress bewahrt.

Die Sauerampfer-Kreation wird mit Mirabellenkompott und Heuglace angereicht. Die Umstellung auf die Glas-Präsentation verhindert, dass eine schiefe Tarte die Stimmung im Raum trübt. Sonja Rutz zeigt dabei Gelassenheit. Auch wenn Anspannung spürbar ist, bleibt sie fokussiert und findet pragmatische Lösungen für unvorhergesehene Probleme während der Aufnahme.

Auf dem Hof der Familie Rutz leben zudem 22 Lamas. Diese Zahl wird in der Berichterstattung als Teil des landwirtschaftlichen Alltags erwähnt und unterstreicht die Diversität des Betriebs. Die Kombination aus Landwirtschaft, Familie und kreativer Küche macht die Sendung zu einem Beispiel für moderne bäuerliche Lebensweisen.

Das Fazit der Sendung fällt positiv aus. Sonja Rutz beweist, dass Unperfektheit akzeptabel ist, solange das Ergebnis schmeckt. Die Kombination aus traditioneller Landwirtschaft, moderner Rollenverteilung und innovativer Küche bietet einen umfassenden Einblick in das Leben der Familie Rutz. Die Sendung von SRF dokumentiert dabei nicht nur ein Menü, sondern ein Lebenskonzept, das Flexibilität und Kreativität wertschätzt.