Son of Mango Founder Accused of Murder; Inheritance Tensions

Jonathan Andic, the son of former Mango founder Isak Andic, has been accused of murder. Tensions arise from uncertainties surrounding his father's sizable fortune.

Der Sohn des Mango -Gründers Isak Andic, Jonathan Andic (45), wurde als Verdächtiger im Zusammenhang mit dem Tod seines Vaters festgenommen. Spannungen um das Milliardenerbe sind im Vordergrund.

Nach Schätzungen des US-Magazins 'Forbes' belief sich Isak Andics Vermögen zum Zeitpunkt seines Todes auf rund 4,5 Milliarden US-Dollar. Die Ermittlungen rücken das Milliardenvermögen der Familie Andic in den Mittelpunkt. Das Erbe sollte hauptsächlich an seine drei Kinder Jonathan, Judith und Sarah Andic gehen. Einige Konflikte und Differenzen mit der letzten Partnerin und Toni Ruiz, dem heutigen CEO von Mango, führten zu Spannungen innerhalb des Unternehmens und innerhalb der Familie.

Das Vermögen wird hauptsächlich an seine Kinder übertragen, zwar geteilt, aber hauptsächlich. Einige Kinder waren in verschiedenen Ausmaßen in die Unternehmensstruktur eingebunden und arbeiteten eng mit ihrem Vater in der Unternehmensführung zusammen





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