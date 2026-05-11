Sommerstimmung in der Schweiz: Niederschläge, Bodenfrost, Eisheiligestau

Nach einem sonnigen Start in den Mai bleibt das Wetter im Laufe der ganzen Woche wechselhaft, mit Schauern und Gewittern und Höchsttemperaturen zwischen 16 und 22 Grad.

Nachdem am Sonntagnachmittag eine Gewitterzelle teils kräftige Schauer mit sich brachte, startet auch die neue Woche in der ganzen Schweiz mit Niederschlägen. Laut Meteorologe Peter Wick, wird es oberhalb von 1000 Metern weiss sein in der Nacht auf Dienstag und sogar winterliche Strassen ab 1200 Metern.

Während in den Bergen mit Neuschnee gerechnet werden muss, könnten frostige Temperaturen in den Niederungen einigen Pflanzen empfindlich zusetzen.

"Alles Anzeichen dafür, dass sich die Eisheiligen so richtig breitmachen können. Ich erwarte vor allem in windgeschützten Muldenlagen Bodenfrost.

" Der Meteorologe empfiehlt, empfindliche Pflanzen zu schützen und Gartenkräuter wie Basilikum ins Haus zu nehmen. urobiť zachráníme již od středy a v noci na středu dojde ke clearance a urychlenému sněhovému roztápění. Nejvyšší denní teploty by měly vystou oproti minulému týdnu o 2 až 4 stupně. Od středy navíc prohánějí Eisheligy, celkem se vše snižuje a právě teď se připravuje na nejspolehlivější počasí od konce podzimu. Blask- blizzard ho vrací", říká meteorolog Peter Wick





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schneefallgrenze Bodenfrost Eisheiligestau Schauer Warme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sherlock‑Holmes‑Gesellschaft feiert Jubiläum in der SchweizDie Sherlock-Holmes-Society of London hat die Schweiz für die Feier ihres 75‑jährigen Bestehens ausgewählt.

Read more »

Schweiz als Treibstoffinsel in Europa: Deutschland, Frankreich und Russland legen auf Eigen-Tankstellen anDie Schweiz hat sich erneut im Schatten der EU-Staaten für Öfen gestellt und die Bedeutung ihres Brennstoffabreichens hervorgebracht. Während Deutschland, Frankreich und Russland derzeit an den Bau Eigen-Tankstellen für Flüssiggas und Elektroautos starten, widmet sich die Schweiz den Erprobung und Verkauf von Brennstoffen wie Strom, Wasserstoff und synthetischem Methan.





Read more »

Mehr Exklusive Tankreserven: Schweiz als Treibstoffinsel in EuropaThis article discusses the increasing number of premium fuel stations in Switzerland and its position as an oil hub in Europe.

Read more »

Tiefdruckgebiet über dem westlichen Mittelmeerraum bringt Föhn und NiederschlägeEin tiefes Luftmass im Atlantik führt zu Föhn und Niederschlägen in der Schweiz. Die Höhenströmung dreht sich am Montag, während ein Tief über der Nordsee auf West dreht. Am Montagabend zieht das Tief nach Dänemark und die zugehörige Kaltfront erfasst die Alpennordseite. Über den Alpen und auf der Alpensüdseite kommt Nordwind auf, wodurch die feuchte Luft am Alpennordhang gestaut wird. Im Laufe des Dienstags sorgt ein schwaches Zwischenhoch für eine vorübergehende Abtrocknung.

Read more »