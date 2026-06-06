Sommerpause nutzen: Weiterbildung als Karrierechance für den Herbst

Die Sommerruhe in vielen Büros bietet eine ideale Gelegenheit für Weiterbildungen. Wer jetzt investiert, startet im Herbst mit besseren Chancen in Projekte, Budgetverhandlungen und Jahresgespräche. Zudem sinkt das Arbeitslosigkeitsrisiko nachweislich. Eine Anleitung zum sinnvollen Einstieg.

In vielen Büros steht im Sommer die Zeit fast still. Das eröffnet eine Chance, die sich im Herbst auszahlt. Es wird Zeit, sich weiterzubilden. Wer sie nutzt, startet im Herbst mit besseren Chancen für den Karrieresprung.

Ende Juli sieht das Büro oft anders aus. Halbe Etagen sind leer, das Postfach füllt sich langsamer. Es sind Sommerferien und die Kollegen sind samt Familie im Urlaub. Diese Ruhe kann perfekt genutzt werden.

Wer den Sommer für eine Weiterbildung nutzt, kommt im Tagesgeschäft fehlt schlicht der Kopf dafür. Im Sommer aber ist dieser Kopf eher frei. Deshalb ist jetzt ein guter Moment, sich für eine Weiterbildung anzumelden. zieht das Tempo im Betrieb wieder an. Projekte starten neu, Budgets werden verteilt, Stellen ausgeschrieben.

Oft fallen auch die Jahresgespräche in diese Wochen. Wer dann etwas vorzuweisen hat, redet anders über seine Zukunft. Gleichzeitig sinkt das Risiko, arbeitslos zu werden, um etwa zwei Prozentpunkte. Besonders profitieren Erwerbstätige mit tieferem Einkommen.

Die Untersuchung gilt als erste mit Langzeitdaten für die Schweiz. Wie der Schweizerische Verband für Weiterbildung im Branchenmonitor von 2025 festhält, bleiben Nachfrage und Angebot leicht im Plus. Im Jahr 2024 dominierten digital ergänzte Präsenzkurse mit 53 Prozent. Es macht also Sinn, sich an solchen Weiterbildungen zu bewerben.

Doch wo können wir anfangen? Am besten mit einer ehrlichen Frage an sich selbst. Wohin soll es beruflich gehen, und was fehlt dafür? Aus dieser Antwort wird das Thema Ihrer Weiterbildung.

Achten Sie darauf, dass das Thema zu Ihrem Weg passt. Ein Kurs wirkt stärker, wenn er eine konkrete Lücke schliesst. Fragen Sie ruhig im Team, welche Fähigkeiten bald gebraucht werden. So wird aus einer Idee ein gezielter Plan.

Auch eine Nachfrage beim Chef kann durchaus Sinn machen. Beim Format haben Sie die Wahl. Kurze Online-Module bringen einen schnellen Einstieg. Für einen Abschluss bietet sich ein CAS an einer Fachhochschule oder Universität an.

Auch die höhere Berufsbildung mit eidgenössischen Prüfungen ist ein Weg. Rechnen Sie mit einigen Stunden pro Woche über zwei bis drei Monate. In kleinen Etappen in der Gruppe zu lernen, kann Spass machen. - Depositphotos Bleibt die Frage nach dem Geld.

Viele Arbeitgeber zahlen mit, wenn das Thema zum Betrieb passt. Bei Kursen zu eidgenössischen Eine Weiterbildung ist keine Garantie dafür, dass Sie eine neue Position erhalten. Sie ersetzt keine Erfahrung und keine gute Bewerbung. Sie verbessert aber Ihre Ausgangslage spürbar. Bleiben Sie ehrlich beim Umfang, sonst leidet die Erholung





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Weiterbildung Sommer Karrierechance Arbeitsmarkt Schweiz Skills Berufliche Entwicklung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ständerat befürwortet digitalen FührerausweisDer Ständerat hat eine Motion für einen digitalen Führerausweis stillschweigend angenommen. Die Umsetzung liegt nun bei der Landesregierung. Der digitale Ausweis soll dieselben Informationen wie die Papierform enthalten und ist für Herbst 2026 geplant. Beide Varianten sollen parallel bestehen bleiben.

Read more »

Verein Frauenspur sammelt über 20'000 Franken für Hallenbad-Ausstellung in GossauDer Verein Frauenspur organisiert im Herbst eine Pop-up-Ausstellung im stillgelegten Hallenbad Rosenau. Vor wenigen Tagen endete das Crowdfunding. Das OK freut sich über den gesammelten Betrag. Doch die Suche nach finanzieller Unterstützung geht weiter.

Read more »

Jennifer Lopez' Kind ändert Namen zu Oskar Jacob MuñizJennifer Lopez' 18-jähriges Kind, bisher bekannt als Emme, hat bei der Highschool-Abschlussfeier den neuen Namen Oskar Jacob Muñiz bekannt gegeben. Oskar wird im Herbst am Sarah Lawrence College studieren. Die Namensänderung erfolgt im Kontext der geschlechtlichen Identität des Jugendlichen, der bereits 2022 mit geschlechtsneutralen Pronomen vorgestellt wurde. Lopez unterstützt die Selbstbestimmung ihres Kindes.

Read more »

Jennifer Lopezs Kind ändert Namen von Emme zu Oskar JacobJennifer Lopezs Zwillingssohn Emme hat seinen Namen in Oskar Jacob geändert und wird im Herbst am Sarah Lawrence College in New York studieren.

Read more »