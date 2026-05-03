Sommerliche Wohngestaltung: Licht, Farben und gemütliche Rückzugsorte

Der Sommer steht vor der Tür, und mit ihm die Chance, das Zuhause mit Licht, Farbe und gemütlichen Rückzugsorten zu gestalten. Dieser Artikel gibt Tipps, wie man Sonnenlicht gekonnt einsetzt, sommerliche Farben integriert und eine entspannte Atmosphäre schafft – inspiriert von Trends aus Mailand und Ferienorten wie St. Moritz.

Langsam, aber sicher schleicht sich der Sommer an. Und mit ihm das Sonnenlicht, das wir so lieben. Doch gerade bei Sonnenschein ist das gekonnte Spiel mit dem Licht bei der Wohngestaltung zentral: Wenn alles komplett grell ausgeleuchtet ist, fehlt die Wohnlichkeit.

Filtern Sie das Licht daher so, dass es zwar hinein strahlt, aber auch Schattenplätze entstehen. Achten Sie zudem darauf, dass die Sitzmöbel nicht nur als Aussichtsplätze funktionieren. Das Sofa ist schließlich keine Parkbank und wird am besten mit anderen Sitzgelegenheiten kombiniert, sodass man gesellig zusammensein kann. Und ja, auch bei schönstem Wetter dürfen Räume dunkel sein – denken Sie an den Süden.

Dort werden Räume abgedunkelt, damit sie nicht zu heiß, sondern zum ruhigen Rückzugsgebiet werden. Das Licht ist ein sehr wichtiges Gestaltungselement. Es bestimmt, wie wir etwas wahrnehmen, hat Einfluss auf Farben und Stimmung. Das sommerliche Licht ist stark, deshalb braucht es Filter.

Die schönsten sind Blätter, deren Schatten im Wind auf Mauern tanzen. In Räumen haben Storen und Jalousien dieselbe Aufgabe. Richten Sie sie jeweils so aus, dass Sie das Sonnenlicht nur partiell reinlassen, und erfreuen Sie sich an schönen Schattenspielen. Gönnen Sie sich Sonnenfarben.

Sie wärmen die Wohnung das ganze Jahr über und sorgen für eine positive, freundliche Stimmung im Raum. Wunderschöne Stoffe – von Satin über Samt bis zu strukturierten Geweben – bietet die neue Kollektion von Designern wie Fendi Casa. An der Mailänder Design Week strahlte die Sonne nicht nur draußen jeden Tag, sondern auch in den Ausstellungsräumen: Sonniges Gelb tauchte bei vielen neuen Kollektionen auf. Zum Beispiel bei Fendi Casa in Form eines glänzenden eleganten Barmöbels.

Aber nicht nur in den Luxuskollektionen, die in Mailand dominieren, ist Gelb eine Trendfarbe. Besonders gelb-weiße Blockstreifen strahlen dieses ganz bestimmte sommerlich-elegante Clubfeeling aus. Diese kleinen Details können auch in Ihrem Zuhause für eine sommerliche Atmosphäre sorgen. Mit wenig Aufwand können Sie einen Hauch dieses sommerlichen Clubfeelings in Ihr Schlafzimmer zaubern: Ergänzen Sie Ihr Bett mit einem Überwurf und Zierkissen in sonnigem Gelb.

Und betten Sie hübsch, wie im Hotel – mit aufgeplusterten, symmetrisch platzierten Kissen. Die Stadt am Genfersee bietet nämlich ein wenig Rivieragefühl: Nur schon die Zugreise dorthin ist wunderschön; angekommen, können Sie am Seeufer unter Palmen flanieren und hübsche Hotels bewundern, die an Nizza denken lassen. Das wunderschöne sonnige Wetter, mit dem wir diesen Frühling verwöhnt werden, weckt bereits Sommerferienvorfreude. Zaubern Sie ein wenig von jenem ganz besonderen Charme, der sommerlichen Ferienhäusern innewohnt, in Ihr eigenes Zuhause.

Dabei ist ein entspannter Mix von Rustikalem und Vintagestücken essenziell. Katzen und Hunde lieben die sonnigen Flecken im Haus. Das große Liegekissen meines Hündchens Daisy muss ich jeweils genau an dem Ort im Raum platzieren, der von der Sonne geküsst wird. Wenn es ihr zu heiß wird, wechselt sie auf den kühlen Klinkerboden.

Lernen Sie von unseren vierbeinigen Familienmitgliedern, und suchen Sie sich die Plätze im Haus aus, die dazu einladen, einfach mal nichts zu tun. Sonnenlicht ist nicht immer grell, manchmal strahlt es sanft und weich. Das können Sie auch unterstützen: mit dem Einsetzen von halbtransparenten, schleierartigen Vorhängen. Und natürlich einem sanften Styling, also mit hellen Möbeln, weichen Materialien, Farbakzenten und einem entspannten Ambiente.

Zum entspannten Schönwettergefühl gehören Kreativität und Improvisation. Richten Sie Siestaplätze ein, und umgeben Sie sich mit Farben, Kunst und Lieblingsstücken. Werden Sie auch selbst kreativ, und beginnen Sie zu zeichnen, zu malen oder zu schreiben. Ob drinnen oder draußen – decken Sie den Tisch ab sofort im Schönwettermodus: farbig, freundlich und unkompliziert.

Dekorieren Sie mit frischen Blumen, gehen Sie auf die Suche nach bunter Keramik, kochen Sie unkompliziert und laden Sie auch mal spontan Freunde ein. Ein Pop-up an der Fraumünsterstraße 2, gleich beim Bürkliplatz, macht den Zürchern Lust auf Sommerferien in St. Moritz. Bis zum 6. Juni bietet der Shop mit hübschen Dingen aus dem berühmten Ferienort auch viele Veranstaltungen wie Ausstellungen, Podien, Konzerte oder Kulinarik. Man kann auch einfach für einen Kaffee oder Matcha vorbeischauen





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